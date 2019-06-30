Вырезал базуки? Кирилл Терешин показал шрам от удаления синтола

Кирилл Терешин на своем первом аккаунте в Instagram показал шрам после операции по удалению синтола. Доподлинно не известно, чья эта рука – самого качка или его друга.

Пользователей социальных сетей подстегнули другие сториз фрика. Одна из них представляет собой репост истории некой девушки, на которой она удивляется поступку синтолового качка. Самого Терешина она называет своим «кумиром и духовным наставником». Когда Руки-Базуки добавил реакцию к себе, фанатка радостно махала руками в следующей сториз. Затем Терешин добавил видео, на котором девушка наигранно повторяет те же самые слова.

Но больший ажиотаж вызвал другой ролик синтолового качка. На нем он рекламирует свою продукцию, прикрывшись большим пледом. Да так, что видно только руки.

Многие считают, что это очередная попытка Терешина подогреть к себе интерес. До этого он неоднократно жаловался на боли в руках и утверждал, что пьет обезболивающее с прописанной периодичностью. Однако пользователи в сети уверены, что об операции он бы сообщил заранее, чтобы получить больше внимания. Некоторые оценили незатейливую многоходовку Рук-Базук: таким образом он привлек народ к рекламному ролику.

Синтоловый качок показал шрам от удаления вещества.

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