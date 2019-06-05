2019-06-05T20:34:17+03:00
Общество

«Дай полмиллиона»: Звезда «Дома-2» потребовала деньги за секс с «Синтоловым качком»

Фрик решил заманить деньгами Олесю Малибу, бросившую его перед свадьбой [видео]
Андрей ЗОБОВ
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Олеся бросила «синтольщика» в августе 2018 годаОлеся бросила «синтольщика» в августе 2018 годаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Пятигорский фрик Кирилл Терёшин, широко известный своими надувными бицепсами, продолжает шиковать в Москве. Молодой человек постоянно мелькает в обществе прекрасных дам и известных блогерш, которые с его помощью повышают собственную популярность. Этой возможностью не погнушалась воспользоваться и бывшая звезда «Дома-2» Олеся Малибу. Правда девушка уже появлялась в компании Терёшина. Более того, тогда она находилась, по заверениям самого «синтолового качка», в статусе его невесты.

Пара рассталась за две недели до липовой свадьбы Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Пара рассталась за две недели до липовой свадьбыФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Бурный роман Олеся и Кирилл разыгрывали прошлым летом. В роликах, которые публиковали «будущие супруги» девушка баловала своего дутого кавалера, однако наотрез отказывалась от близости. Многозначительно намекая, что «вот после свадьбы», отчего тут же становилось ясно, что и свадьбы никогда не будет. Так и произошло: за две недели до торжества девушка якобы бросила своего синтолового избранника из-за измен.

Но не прошло и года, как девушка опять решила воспользоваться популярностью Кирилла. Но на этот раз она решила не скрывать своих мотивов и потребовать от парня денег за отношения. При чём сам «синтоловый качок» стал уверять подписчиков, что он учит свою подругу тонкому искусству поцелуя.

Звезда Дома-2 просит деньги за секс с Синтоловым качком .

— Учу Олесю Малибу целоваться, — написал фрик в своём Instagram, сдобрив комментарий любовным эмодзи.

Содержание видео же совершенно не соответствует такой аннотации. Девушка просит полмиллиона за отношения и близость.

— Ну дай пятьсот тысяч, дай. Или нет! — озвучивает свои требования пышногрудая красавица.

Синтоловый качок учит целоваться звезду Дома-2 .

Интересно, что сам Кирилл так и не прокомментировал разрыв с Олесей. Может даже показаться, что тогда девушка не удосужилась посвятить дутого парня в свои планы разорвать липовые отношения в последний момент. Впрочем, обида не помешала «синтоловому качку» снова пропиарить подругу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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