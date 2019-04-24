2019-04-24T19:26:53+03:00
Общество

«Синтоловый качок» решил стать похожим на Анджелину Джоли и сделал пластику

Пятигорский фрик начал «превращение», накачав скулы [видео]
Андрей ЗОБОВ
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«Синтоловый качок» решил стать похожим на Анджелину Джоли«Синтоловый качок» решил стать похожим на Анджелину ДжолиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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«Синтоловый качок» Кирилл Терёшин сделал пластику лица, чтобы стать похожим на голливудскую актрису Анджелину Джоли. Об этом пятигорский фрик рассказал в собственном Instagram.

«Руки-базуки» выложил новое видео, на кадрах которого он лежит перед косметологом. Молодой человек просит мастера закачать ему «4 шприца» в губы, чтобы они были «как его "базуки"», но девушка решительно возражает.

— Ребят, я отговариваю, потому что я считаю, что ему не нужны объёмные, пухлые губы. Поэтому мы будем делать ему «профиль Джоли». Сегодня начнём с коррекции скул.

Молодой человек соглашается с доводами врача и решается стать похожим на голливудскую актрису. Впрочем, парню не впервой: он уже красил губы и выщипывал брови, чтобы стать «более женственным». Зачем это Кириллу — остаётся загадкой.

Синтоловый качок решил стать похожим на Анджелину Джоли.

После вмешательства косметолога скулы молодого человека серьёзно увеличились, только вот о реальном сходстве «синтолового качка» с Анджелиной Джоли пока говорить не приходится. Однако возможно, что молодой человек готовит себе новый эпатажный образ, ведь скоро ему придётся удалять синтол из знаменитых «рук-базук».

Напомним, что осенью молодой человек закончит принимать тромболитики, призванные помочь ему избавиться от губительных образований в «дутых» мышцах. После этого он собирается удалить вредоносное масло. В противном случае «синтоловому качку» грозят серьёзные проблемы, вплоть до летального исхода.

Кириллу Терёшину не впервой появляться в женственных образах Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Кириллу Терёшину не впервой появляться в женственных образахФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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ИСТОЧНИК KP.RU

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