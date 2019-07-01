«Синтоловый качок» показал руки без синтола

После сообщения об удалении синтола популярный фрик Кирилл Терёшин опубликовал фотографию своей худой руки. Парень снова пытается подогреть интерес публики к своей персоне. По информации «КП - Северный Кавказ», снимок сделан до закачки масла в «руки-базуки».

«Руки-базуки» без синтола. Только вот фото — староеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

При этом прямо о фейковом удалении парень говорить боится. «Синтоловый качок» подписал фото «думай, как хочешь».

Напомним, на выходных Терёшин объявил об удалении дутых мышц. Кирилл разместил в Instagram фото руки со шрамом и без синтола. Но более внимательные подписчики без труда разоблачили обман: на коже нет травм и растяжек, а сам шрам не мог зарасти за пару дней.

Синтоловый качок показал шрам от удаления вещества.

Кроме того, сам «синтольщик» не раз рассказывал подписчикам, что операция будет возможна лишь по завершении курса разжижающих кровь препаратов — осенью 2019 года. Только после того, как многочисленные тромбы в руках фрика рассосутся, врачи могут попробовать провести операцию и спасти Терёшина от ампутации «базук».

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