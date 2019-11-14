Кирилл Терешин показал "руки-базуки" после операции

Одиозный блогер Кирилл Терешин, более известный под псевдонимом "Руки-Базуки", вышел в свет после операции. Фрик появился в московском ресторане в компании естественных качков и своего пиар-менеджера. Сториз с заведения опубликовал сам синтольщик.

Биография «Синтолового качка»: как Кирилл Терешин стал звездой интернета 00:00 00:00

За столом Терешин очень активно ел: кромсал косичку сыра, попивал чай и просил официанта принести еще. Это значит, что операция у Терешина прошла вполне успешно и никаких осложнений нет.

Терешин после операции впервые в обществе. Видео: Instagram.

Напомним, в среду появилась информация о том, что "Руки-Базуки попал в больницу. Сначала все думали, что фрику наконец-то выкачают синтол из бицепса. Но нет, парню удалили только воспаление из левой руки. О перспективе полностью распрощаться с гигантскими бицепсами пока не приходится говорить.

Проблемы со здоровьем у Терешина начались в январе этого года, когда он впервые признался, что испытывает дикую боль в руках. Позже он несколько раз попадал в больницу и терял сознание. Как уверяют медики, если какой-либо хирург возьмется удалять синтол из рук блогера, то ему придется срезать и часть мышц. Оттого взяться за "Синтолового качка" никто не осмеливается, даже Елена Малышева.

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