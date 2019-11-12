Конец "Рук-Базук": Кирилла Терешина привезли в больницу на удаление синтола

Об этом говорили много, этого желали долго. Кирилл Терешин, более известный в интернете как "Руки-Базуки", приехал в больницу Москвы, чтобы удалить синтол из своих рук. Блогер наконец-то решился на операцию, о которой говорил последний год.

Биография «Синтолового качка»: как Кирилл Терешин стал звездой интернета 00:00 00:00

О том, что Терешин находится в больнице, стало известно из его истории в Instagram. В ней блогер ест с рук матери и говорит, что находится в больнице. Анонимные источники сообщили, что совсем скоро фрику начнут удалять "руки-базуки". Сейчас Терешин проходит предоперационное обследование.

"Только мать поддержит": "Руки-Базуки" в больнице.

Как сообщалось ранее, у "Синтолового качка" с января этого года в руках идет воспалительный процесс. Последние обследования показали нарушение кровотока, а также множественные кисты. Фрик часто говорит о слабости и повышенной температуре, которую приходится постоянно сбивать с помощью медикаментов. Терешин также не раз терял сознание от такого подкошенного состояния и попадал в больницу.

Кто взялся за операцию и что именно планируется сделать - не понятно. До этого врачи, включая известную телеведущую Елену Малышеву, говорили о том, что удалить синтол из рук "качка" невозможно без удаления самих мышц - настолько синтол пропитал сами мышечные ткани.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

"Синтоловому качку" удалили часть "рук-базук"

Кирилла Терешина ждет долгое восстановление после операции (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сколько стоит любовь «Синтолового качка»

«КП» узнала, почем «отношения» с фриком и с кем у Терешина любовь — не за деньги (подробности)