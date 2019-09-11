Сколько стоит любовь «Синтолового качка»

«Синтолового качка» часто видят в компании гламурных барышень. Корреспондент «КП-Северный Кавказ» представился пиарщиком двух красоток — Леси и Лены — и узнал у менеджера Терешина, сколько стоит «стать девушкой» популярного в интернете фрика. Оказалось, за одно видео с красоткой Терешин берет от 5 до 10 тысяч рублей в зависимости от продолжительности и сложности, за одно фото — до 1,5 тысячи.

Но не все истории Терешину интересны. Например, «Синтоловый качок» не готов сниматься в формате «под каблуком»: Терешина подчиненная позиция задевает.

Биография «Синтолового качка»: как Кирилл Терешин стал звездой интернета 00:00 00:00

По словам пиарщика, не все отношения, которые Кирилл демонстрирует в своем блоге, - коммерческие. С Олесей Малибу у «Синтолового качка» все было искренне, пока не закончилось конфликтом: Малибу оказалась "склочной девочкой".

«Бесплатная любовь» у фрика еще может быть с тем, у кого в интернете аудитория - не меньше 300 тысяч подписчиков, а также аудитория, отличная от его публики.

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