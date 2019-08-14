"Операция прошла успешно": "Синтоловый качок" записал первое видео из больницы

«Синтоловый качок» рассказал о своем физическом состоянии после первой операции. Подписчикам он сообщил, что хирургическая процедура закончилась успешно. Но на что это была операция — не понятно. На кадрах видно, что медики работали с правой частью брюха «Рук-Базук». По всей видимости, ему удалили аппендицит.

До этого же Терешин нагнал жути на своих подписчиков, выложив историю на основном аккаунте в Instagram. На кадрах видно, что Терешин лег в больницу. Сам же фрик говорил о некой операции и сыпал двоякими намеками.

"Синтоловый качок" говорит, как себя чувствует.

Впервые о том, что Кирилл Терешин намерен удалить синтол из рук, стало известно после эксклюзивного интервью «Комсомольской правды» с мамой фрика. Она сообщила, что ее сын обследуется у Елены Малышевой. Позже эту же информацию подтвердил и сам блогер, рассказав о непрекращающихся болях и жаре в руках.

В клинике Малышевой пришли к выводу, что из-за химикатов в бицепсе синтольщика частично пропала нервная проводимость.

- У него снижен кровоток, мышцы претерпели необратимые последствия. Из-за хронического воспаления появились огромные проблемы с кровью. Сейчас у Кирилла серьезно истощен иммунитет. Кроме того, судя по анализам, ему грозит ишемия конечностей, - заключили в эфире врачи.

Тогда же медики заявили фрику, что не знают способа, как убрать химикаты из бицепса. На это «Синтоловый качок» хладнокровно ответил, что будет ждать — как и другие синтольщики.

Кирилл Терешин в больнице. Первые впечатления.

Правда, уже через три месяца Терешин сам позвонил Малышевой, желая, чтобы синтол ему удалили хирургическим путем. На этот раз настроение фрика не было таким оптимистичным. Он заявил, что боли усиливаются, а здоровье — ухудшается.

Тогда врачам удалось выкачать синтол из «Рук-Базук», но очень мало — только один миллилитр. Всего же в его бицепсах шесть литров вещества.

Затем «Синтоловый качок» выступал с множеством сенсационных заявлений. Например, он был готов отказаться от славы ради здоровья, а одним из обещаний парня после Нового года было удаление химикатов. Но потом фрик действительно попал в больницу из-за «рук-базук».

Со временем «Синтоловый качок» стал трепетно относиться к здоровью. Он постоянно проходил обследования и упорно боролся с недомоганиями без жаропонижающего или болеутоляющего. А недавно он показывал шрам от удаления синтола из рук, мечтая о счастливой жизни без славы.

Гурман Кирилл Терешин оценивает больничную еду.

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