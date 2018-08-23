2018-08-23T18:26:17+03:00
Общество

Елена Малышева удалила синтол из "рук-базук"

Медикам удалось откачать немного вредного вещества из бицепсов фрика
Алена БЕЛЯЕВА
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"Синтоловый качок" не сможет избавиться от бицепсов. Скриншот видео: официальный канал Елены Малышевой"Синтоловый качок" не сможет избавиться от бицепсов. Скриншот видео: официальный канал Елены Малышевой
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"Синтоловый качок" вновь обратился за помощью к ведущей программы "Жить здорово!" Елене Малышевой. В прошлый раз Терешин не поверил, что может остаться без рук после многочисленных инъекций синтола и решил подождать, пока проблемы не "рассосуться" сами по себе.

Но за несколько месяцев ничего не изменилось и во вторую встречу парень был настроен уже менее оптимистично. Кирилл сам позвонил Елене Малыевой с одним единственым вопросом: "Можно ли полностью удалить синтол из его бицепсов?".

- Я хочу пройти какой-нибудь курс лечения, чтобы наладить результаты анализов. Если так нельзя, то я готов избавиться от бицепсов. Пусть их разрежут скальпелем и выдавять наружу все, что можно, - рассказал о своих планах фрик.

Врачи рассказали фрику, что мышечная ткань в его руках полностью пропитана синтолом и убрать его практически невозможно. А из-за того, что бицепс и трицепс раздуты, они пережимают сосуды и мышцы, что приводит к онемению и слабости в конечностях.

Синтол полностью пропитал мышцы фрика. Скриншот видео: официальный канал Елены Малышевой

Синтол полностью пропитал мышцы фрика. Скриншот видео: официальный канал Елены Малышевой

- Чтобы снять давление, мы можем только посмотреть есть ли полости между тканями и откачать оттуда чистый синтол, - заявила Елена Малышева. - Твои анализы нельзя изменить каким-либо курсом лечения потому, что в твоем организме слишком много инородного вещества.

После этого "руки-базуки" Терешина проверили на аппарате УЗИ, который показал увеличение количества мелких кист в диаметре до 5 миллиметров, а также несколько крупных полостей до полутора сантиметров в диаметре с синтолом внутри. Именно крупные образования и решили попробовать удалить медики. Вот только результат оказался не в пользу фрика.

- Смотри, полости эти очень маленькие, удалять синтол из них трудно - мы убрали из одной всего миллилитр вещества. А вкачал ты в себя шесть литров. Поэтому наши усилия особо ситуацию не изменят, - объяснила Малышева.

При этом врачи отмечают - сам по себе синтол никогда не рассосется. Сейчас единственное, что остается Кириллу, это принимать противовоспалительные препараты и надеятся, что следующие результаты анализов будут хоть немного лучше.

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Кирилл Терешин вновь заявил, что решился на удаление вредных химических препаратов из своих бицепсов. Об этом Кирилл Терешин рассказал своим подписчикам в социальных сетях. Оказывается, у пятигорского фрика до сих пор не проходят сильнейшие боли (продолжение).

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