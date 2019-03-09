Кирилл Терешин: В этом году будет чудо - отрежу руки-базуки!

Ради откровенного признания Кирилл Терешин впервые провел прямой эфир (стрим) во «Вконтакте». Запись он выложил под названием «В этом году будет чудо».

- Я меняюсь в лучшую сторону и хочу, чтобы все люди об этом знали! - объяснил синтоловый качок из Пятигорска.

В конце февраля парень уже говорил о намерении удалить сделавшие его известным руки-базуки, теперь же он решил озвучить свое решение на более широкую аудиторию.

- Единственное, что уменьшает жизнь, это вот эти вот руки, - Кирилл показал на камеру свои искусственно раздутые мышцы. - Они больны у меня, и мне нужно в это году совершить чудо, чтобы с ними было все в порядке. Я думал, что все будет нормально. Но потом начались проблемы со здоровьем. Это любого заставит меняться. Я начну полностью менять свою жизнь, и я уже этим уже занимаюсь - буду избавляться от своих рук, уберу бицепсы, трицепсы оставлю и буду заниматься в зале как положено.

Эпатажный парень рассказал, что уже ощущает позитивные перемены.

- Я участвовал в шоу у популярного блогера Габара, почитал потом комментарии. Ни один человек обо мне не писал плохого, представляете, я был удивлен. Мне раньше постоянно желали смерти. Но я много объяснял, что меняюсь, и теперь ко мне нет такой агрессии, как была изначально, - отметил Кирилл.

Точная дата превращения синтолового качка в обычного человека пока не известна. Да и пока что Кириллу Терешину не до хождений по больницам - он готовится сыграть одну из главных ролей в фильме «Брат 3».