"Пороть тебя некому": Елена Малышева отчитала "Синтолового качка" как маленького ребенка

Кирилл Терешин, известный в сети под псевдонимом "Руки-Базуки", в четвертый раз пришел в программу Елены Малышевой "Здоровье". На этот раз с фриком не стали церемониться, потому что он нарушил главные указания предыдущих встреч.

Впервые "Синтоловый качок" обратился к Малышевой с жалобой на сильные боли в руках. Тогда телеведущая созвала врачебный консилиум, чтобы его участники изучили результаты обследования фрика. Тогда доктора заключили, что руки почти лишились нервного рефлекса. Прогнозы были плачевными, но Терешин ничего не боялся, рассчитывая, что через два года все само собой пройдет.

Позже фрику пытались удалить синтол из "рук-базук", и это удалось, но только частично. Докторам удалось выкачать миллилитр вещества - всего в руках Терешина содержится шесть литров синтола. Ему назначили лечение, которое должно уменьшить последствия проступка фрика.

В третий раз блогер пришел к Малышевой с жалобой на резкие скачки температуры. Тогда ему порекомендовали продолжать противовоспалительную терапию, "ждать и надеяться".

На прошлой программе Терешин был не так кроток и покоренФото: СОЦСЕТИ

Как выяснилось на четвертой программе, "Синтоловый качок" прекратил принимать лекарства.

- Он, конечно, прекратил принимать то, что мы ему давали. Почему? Да потому что очевидно, что он самый умный, - сказала Елена Малышева.

Свой отказ от противовоспалительных средств фрик обусловил тем, что он не хочет, чтобы у него села печень. По словам его знакомых, это бы произошло, принимай он лекарства год с небольшими перерывами.

Тогда же вскрылось, что "Синтоловый качок" консультируется с каким-то петербургским врачом, имени и фамилии которого фрик не знает. Он считает, что блогеру можно удалить "руки-базуки" вместе с пятью процентами мышц. Малышева посчитала это бредом.

- То, что ты синтол не ставишь, - это огромное просветление в твоей судьбе. Мы счастливы. [Но] у тебя температура в руках повышается? Повышается. У тебя плотные отеки. Поэтому тебе без противовоспалительной терапии находиться неправильно.

Правда, Малышева не стала напирать на фрика. Ей кажется, что Терешин достаточно взрослый, чтобы принять правильное решение. Но она отметила, что всякая операция - это риск, тем более - такая уникальная.

Биография «Синтолового качка»: как Кирилл Терешин стал звездой интернета 00:00 00:00

Терешин тогда начал говорить о каком-то новом способе выкачивать синтол - через трубку, но Малышева раскритиковала и этот метод. "Руки-Базуки" не стал опротестовывать слова доктора.

- Твоя ситуация непростая. Пойдем, я тебя снова за руку отведу на обследование. Сколько тебе лет? - спросила Малышева.

- 22.

- Ну не знаю, до какого возраста мы будем водить его за ручку. [...] Чем ты зарабатываешь на жизнь?

- Я блогингом занимаюсь, у меня все хорошо.

- Пороть тебя некому, понял? А иногда хочется, - отрезала Малышева, хлопнув по плечу фрика, который застенчиво засмеялся.

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