«Никто не может его спасти»: менеджер «Синтолового качка» рассказал, что фрик медленно умирает

В последний месяц популярный блогер Кирилл Терешин часто говорит о том, что его "руки-базуки" скоро вырежут. Эти заявления он делает на публике - но в личной беседе менеджер фрика Александр признался корреспонденту "КП-Северный Кавказ", что его положение не такое уж радужное.

На вопрос о том, удалит ли "руки-базуки" Терешин, менеджер ответил дрожащим голосом:

- Там все очень мутно, все очень сложно. Все, что говорят по телевизору - просто чтобы люди слышали. А, по сути, никто не берется делать.

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Менеджер отметил, что в ближайшее время ничего ждать не надо.

- Это маловероятно. Пока что это технически сложно. Надо полный анализ делать, а это еще несколько дней. И, в общем, много-много вот такого.

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