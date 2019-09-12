2019-09-12T14:04:02+03:00
Общество

«Никто не может его спасти»: менеджер «Синтолового качка» рассказал, что фрик медленно умирает

В чудесное спасение не верит даже он
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Терешин так надеялся на операциюТерешин так надеялся на операциюФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

В последний месяц популярный блогер Кирилл Терешин часто говорит о том, что его "руки-базуки" скоро вырежут. Эти заявления он делает на публике - но в личной беседе менеджер фрика Александр признался корреспонденту "КП-Северный Кавказ", что его положение не такое уж радужное.

На вопрос о том, удалит ли "руки-базуки" Терешин, менеджер ответил дрожащим голосом:

- Там все очень мутно, все очень сложно. Все, что говорят по телевизору - просто чтобы люди слышали. А, по сути, никто не берется делать.

Биография «Синтолового качка»: как Кирилл Терешин стал звездой интернета

00:00
00:00

Менеджер отметил, что в ближайшее время ничего ждать не надо.

- Это маловероятно. Пока что это технически сложно. Надо полный анализ делать, а это еще несколько дней. И, в общем, много-много вот такого.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Синтоловый качок» медленно умирает: Терешин попал в больницу из-за «рук-базук»

Молодому человеку пришлось уехать на «Скорой» со съёмочной площадки (подробности)

Сколько стоит любовь «Синтолового качка»

«КП» узнала, почем «отношения» с фриком и с кем у Терешина любовь — не за деньги (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Кирилл «Руки-базуки» Терешин, синтоловый качок из Пятигорска: Досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Ставрополе молодожены попросили подарить им на свадьбу корм для животных
На Ставрополье Владимирову официально «засчитали» победу на выборах
35 ставропольских бизнесменов пришли к представителю Генпрокуратуры на встречу
Путин выпил водки с дагестанцами — видео
Ессентукские воздухоплаватели - в числе лидеров!
Владимир Путин прилетел в Дагестан
Чрезвычайная пожароопасность объявлена на Ставрополье
Сын заместителя имама ставропольской мечети оштрафован за побои
Изрезал отца и брата: ставрополец получил 12 лет за убийство
Угрожали отвезти на кошару: ставропольцы выбивали деньги у знакомого
Банкир может стать премьер-министром Ингушетии
Замдиректора Росгвардии станет сенатором от Ставропольского края
Самый красивый в мире француз приедет в Ингушетию
Подпольный завод сносят в Ставрополе
Знаменитый в России дизайнер рискует остаться без работы за слова о "Матерях Беслана"
Виталий Мутко прибыл в Кисловодск
Пешеход погиб под колесами грузовика на Ставрополье
В Шпаковском районе мотоциклист умер, врезавшись в грузовик
4 человека пострадали в столкновении «девятки» и «Нивы» на Ставрополье
Мать и дочь попали в серьезное ДТП на Ставрополье: женщина погибла
Эксперт: видео с подделкой бюллетеней на ставропольских выборах - «топорный монтаж»
Глава Ставрополья уволил министра энергетики, промышленности и связи
На Ставрополье подорожал проезд
На Ставрополье мужчины «угнали» детский электромобиль
Сюжет «Чарли и шоколадной фабрики» повторила ставропольская семья
В Ставрополе сняли на видео мальчика, купающегося в ледяной воде