Во Владикавказе участники книжного клуба подрались во время обсуждения трилогии Азамата Габуева \\"Аделина. Реваз. Кристина\\". Об этом рассказали в редакции литературного журнала \\"Дарьял\\".- Дрались один на один, по соображениям чести и за свои принципы. Мы нисколько не планировали на этом пиариться или хайпиться, но случилось то, что случилось. В первую очередь тут виновата несдержанность и агрессивность некоторых гостей клуба, их нежелание слушать и слышать других. При малейшем желании этого инцидента можно было избежать. Качественная литература ставит неудобные вопросы, мы на эти вопросы стараемся отвечать, - отмечает издание.По поводу драки пошутил ведущий \\"Вечернего Урганта\\" Иван Ургант.- Мы остаемся самой читающей страной. Вариантов, кто начал драки, три: либо муж Аделины, либо муж Кристины, либо сам Реваз. Это, наверное, первый случай, когда книжный клуб еще и бойцовский.\\"Дарьял\\" сообщает, что литературные вечера, несмотря на последнее событие, продолжатся. Следующее мероприятие уже намечено на 4 марта.МИНИ-РЕЦЕНЗИЯРассказы \\"Аделина\\", \\"Реваз\\" и \\"Кристина\\" были опубликованы в период с 2008 по 2010 год в литературном журнале \\"Дарьял\\", издаваемом в Северной Осетии. Произведения выходили под авторством Джонни Рамонова. Позже, когда ажиотаж спал, истинный автор раскрыл себя - им оказался популярный в республике писатель Азамат Габуев. Пока он не признался, автором считали реального работника одного из ведомств. Молодой человек всячески отказывался от такой славы.В центре произведений - собирательные образы осетинской молодежи. Их идеалы, принципы и противоречия. Трилогию считают карикатурой на осетинское общество.Аделина, она же Залина, осетинская студентка, осуждающая все, что не соответствует морали предков. Реваз - работник регионального министерства молодежной политики, который тоже живет по этим принципам, но постоянно сталкивается с соблазном. И оправдывает себя, когда поддается страстям.Кристина - девушка совершенно другого мышления. Таких, как она, осуждают Залина и Реваз.