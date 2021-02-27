В Дагестане завели дело по статье 127.1 УК РФ на мать из Махачкалы, продававшую за 800 тысяч рублей своего новорожденного ребенка. Как рассказали \\"КП-Северный Кавказ\\" в пресс-службе республиканского следственного комитета, подозреваемой 28 лет и сейчас решается вопрос о ее аресте.Сделка, как уже выяснили следователи, проходила в декабре 2020 года с женщиной из того же города. Подозреваемая была еще беременной, но уже предлагала купить у нее младенца сразу после родов, запланированных на февраль 2021-го. Потенциальная покупательница согласилась заплатить запрошенные 800 тысяч, но позже обратилась в полицию, заподозрив, что нарушается закон.- 26 февраля 2021 года после состоявшейся сделки с условным покупателем сотрудники Управления уголовного розыска МВД республики задержали подозреваемую, - комментируют в СКР Дагестана. - Проводится комплекс следственных действий для закрепления доказательств вины подозреваемой.ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙЛетом прошлого года завершилось расследование аналогичного уголовного дела, но подозреваемыми стали сразу пять женщин из Дагестана. История началась еще в 2014 году, когда от беременной Зульфии Магомедовой отказались отец ребенка и семья.Приютила подруга, но с условием, что денежное пособие за ребенка разделят напополам. После родов созрел план вообще избавиться от девочки, и ставшая посредницей соседка продала ее семье из Хасавюрта в возрасте полутора лет за 200 тысяч рублей.Только через 4 года горе-мать вспомнила о дочери и обратилась в полицию с легендой о пропаже ребенка. В 2015 году было заведено соответствующее уголовное дело. Но ей не удалось скрыть чудовищные подробности, и она пошла под суд со всеми участниками сделки.