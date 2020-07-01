2020-07-01T19:35:07+03:00
Общество

"Продавала еще в утробе": пять женщин из Дагестана ответят за торговлю ребенком

Биологическая мать в 2019 году пыталась уйти от ответственности заявлением о пропаже дочки в 2015
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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5-летняя девочка и купившая ее мама. Фото: пресс-служба МВД по Дагестану5-летняя девочка и купившая ее мама. Фото: пресс-служба МВД по Дагестану
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В Дагестане закончили расследовать абсурдное уголовное дело. На скамье подсудимых окажутся сразу пять человек, замешанных в купле-продаже ребенка. Подробности "КП - Северный Кавказ" сообщает пресс-службы МВД по Дагестану и следственного управления СКР по республике.

История началась еще в 2014 году. От беременной Зульфии Магомедовой отказались отец ребенка и семья - девушку выгнали из дома. Пристанище молодая мать нашла у подруги, которая за кров предъявила одно условие - денежное пособие за ребенка напополам. И Магомедова согласилась.

После родов женщины жили припеваючи. Когда дочка перестала приносить деньги, встал вопрос о том, где брать средства. Тогда подруга предложила матери избавиться от ребенка. Сначала по-обычному: отдать ее бездетному родственнику на воспитание. Мать не согласилась.

- Принесла мне ребенка и отдала, - говорит на допросе соседка-посредница. - Зульфия не прощалась [с ребенком], она ничего не делала. С удовольствием отдала, даже не плакала. Она столько просила об этом. Даже когда с животом ходила, просила: "Найди того, кто моего ребенка возьмет".

Допросы покупателя и сбытчика пятилетней девочки. Видео: МВД по Дагестану.

Полуторагодовалую девочку должны были отдать семье из Хасавюрта. По договору, биологическая мать получает 100 тысяч рублей, остальное делят посредники (их оказалось три). За дочку хасавюртовская пара заплатила 200 тысяч рублей.

Через время Магомедова вспомнила о ребенке. Она потребовала от подруги вернуть дочку, но та пару лет уклонялась от ответов: "Ребенок вырос, а она его обратно хочет". В итоге горе-мать решила обратиться в полицию. С заявление об исчезновении дочери в 2015 году и началось это уголовное дело. По мнению следствия, таким образом Магомедова пыталась избежать ответственности за куплю-продажу ребенка.

- Пять женщин обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «б» и «з» части 2 статьи 127.1 УК РФ (купля-продажа несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии), - сказано в сообщении Следственного комитета по Республике Дагестан.

Дело передано в суд. Ребенка, согласно последним сведениям, забрали органы опеки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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