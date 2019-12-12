"Даже не плакала": дагестанка, продавшая своего ребенка, хотела избавиться от дочери еще во время беременности

Полицейские из Дагестана закончили поиски пятилетней девочки с купившей ее семьей. Во вторник, спустя четыре года, биологическая мать написала заявление об исчезновении дочери, передает пресс-служба МВД по Дагестану.

Как ранее писали журналисты "КП - Северный Кавказ", когда Зульфия Магомедова была беременной, ее бросил муж - биологический отец ребенка. Родные отказались от женщины, и ей пришлось просить помощи у подруги. Которая приютила ее, но с одним условием - Магомедова должна делиться пособиями по уходу за ребенком.

После родов в 2014 году женщины недолго жили припеваючи. Когда же социальные выплаты закончились, встал вопрос о дальнейшем существовании без денег. Тогда подруга предложила матери продать ребенка состоятельной семье из Хасавюрта. Она согласилась, даже была на встрече с Заремой, новой мамой девочки:

- Принесла мне ребенка и отдала, - говорит на допросе подруга-посредница. - Зульфия не прощалась, она ничего не делала. С удовольствием отдала, даже не плакала. Она столько просила об этом. Даже когда с животом ходила, просила: "Найди того, кто моего ребенка возьмет". Я спросила: "Просто так отдаешь?" - а она: "Нет, за деньги". Я предлагала отдать ребенка моему бездетному брату бесплатно, но она отказалась.

Допросы покупателя и сбытчика пятилетней девочки. Видео: МВД по Дагестану.

По условиям договора Зульфия получает сто тысяч рублей и никогда больше не претендует на ребенка. Она передала свою полуторагодовалую дочку в 2015 году и с того момента никогда ее не видела.

Мать не справилась с последним пунктом соглашения. В 2017 году, спускаясь с лестницы, она застала по пути свою подругу-сбытчицу. После дежурных фраз она вдруг сказала, что хочет вернуть себе ребенка. Из-за этого женщина впала в ступор: "Ребенок вырос, а она его обратно хочет".

Подруга несколько лет морочила голову горе-матери, пока та не написала заявление о пропаже дочери. Спустя время полицейские нашли и уже выросшую пятилетнюю девочку, и ее семью, которая, между тем, оказалась весьма благополучной. На допросе купившая малышку мама не признала своей вины.

- Следствию предстоит разобраться в этом непростом деле и установить степень вины каждого участника, а также выяснить, что сподвигло мать спустя четыре года обратиться в полицию, - сказано в сообщении пресс-службы МВД по Дагестану.

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