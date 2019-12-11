2019-12-11T16:06:07+03:00
Общество

"Очнулась через 4 года": 5-летнюю девочку продали без ведома матери в Дагестане

Покупатели исчезли неизвестно куда, их ищет полиция
Антон ШАПОВАЛОВ
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За дело взялись сотрудники МВД по ДагестануЗа дело взялись сотрудники МВД по ДагестануФото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
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Полицейские из Дагестана начинают расследовать абсурдное дело. Во вторник к ним обратилась мать 5-летней девочки, которую продали без ее ведома неизвестной парочке из республике в 2015 году.

Жительница Избербаша Зульфия Магомедова узнала, что она беременна, в 2014 году. Еще до рождения дочери муж ушел от женщины, а родня отказалась от нее. Зульфие в положении пришлось скитаться в поисках пристанища, пока ее не приняла сердобольная подруга - у которой были свои расчеты на новорожденную дочь. Ведь за первого ребенка дают денежные пособия.

Когда деньги закончились, а условия жизни у Зульфии не улучшились, подруги решили отдать трехлетнюю девочку на воспитание. Перед этим они договорились, что это вынужденная мера и ребенка они заберут, как только встанут на ноги.

Как сообщают "КП - Северный Кавказ" в пресс-службе МВД по Дагестану, в 2015 году подруга увезла ребенка, но уже через полгода мать попросила обратно дочь. Сожительница женщины уходила от ответов на вопросы о том, где и с кем ребенок, почти четыре года. Спустя время, однако, понимая, что вечно так прятаться не получится, она отдала 90 тысяч рублей, вырученных за ребенка. Хозяйка квартиры пояснила, что продала трехлетнюю дочь неизвестной паре из Хасавюрта.

Правда, Зульфия отказалась от денег и потребовала вернуть ребенка. Подруга не стала заниматься этим. Вчера горе-мать подала заявление в полицию, это журналистам "КП - Северный Кавказ" подтвердил представитель МВД по Дагестану. Сейчас установлена личность женщины, которая купила себе маленькую дочь, но ее никак не могут найти.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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