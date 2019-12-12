2019-12-12T14:09:27+03:00
Общество

"Жила хорошо, теперь не будет": продажей ребенка матерью в Дагестане занялись следователи

Женщина подала заявление об исчезновении дочери спустя четыре года [видео]
Антон ШАПОВАЛОВ
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5-летняя девочка и купившая ее мама. Фото: пресс-служба МВД по Дагестану5-летняя девочка и купившая ее мама. Фото: пресс-служба МВД по Дагестану
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Следственный комитет по Дагестану открыл уголовное дело против четырех женщин, подозреваемых в купле-продажи ребенка в 2015 году. Об этом сообщает пресс-служба СКР по республике.

- Возбуждено уголовное дело в отношении четырех женщин, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного пунктами «б» и «з» второй части статьи 127.1 УК РФ (купля-продажа несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии), - сказано в сообщении ведомства. Ребенок сейчас находится в купившей его семье, но девочку скоро передадут в органы опеки. Среди фигурантов дела - мама биологическая, мама фактическая и две посредницы.

В среду стало известно, что в 2015 году 29-летняя Зульфия Магомедова через посредников продала свою полуторагодовалую дочку. Еще во время беременности женщину бросил биологический отец ребенка, а родня, не выдержав стыда, отреклась от нее. Приняла ее только подруга, которая предложила кровь у себя в обмен на часть пособий по уходу за ребенком.

Больше года подруги жили в свое удовольствие, но когда социальные выплаты закончились, сожительница матери предложила продать ребенка. На допросе она сказала, что еще до этого, будучи беременной, Зульфия просила найти тех, кто приобретет у нее дочь.

- Принесла мне ребенка и отдала, - говорит на допросе подруга-сбытчица. - Зульфия не прощалась, она ничего не делала. С удовольствием отдала, даже не плакала. Она столько просила об этом. Даже когда с животом ходила, просила: "Найди того, кто моего ребенка возьмет". Я спросила: "Просто так отдаешь?" - а она: "Нет, за деньги". Я предлагала отдать ребенка моему бездетному брату бесплатно, но она отказалась.

Допросы покупателя и сбытчика пятилетней девочки. Видео: МВД по Дагестану.

По условиям соглашениям между сторонами Зульфия получает за ребенка сто тысяч рублей и более не претендует на дочь. Но с последним женщина не смогла справиться. Спустя два года, в 2017, у матери проснулись чувства и она начала требовать малышку обратно. Еще два года одной из двух посредниц удавалась морочить голову женщине, но в итоге она пошла в полицию. Как уверяет следствие, в правоохранительные органы та обратилась "с целью уйти от уголовной ответственности".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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