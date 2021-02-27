Футбольный матч в Северной Осетии закончился массовой дракой

Комментатор эмоционально описал происходящее

В Северной Осетии на стадионе "Спартак" произошла массовая драка после игры команд "Алания" и "Томь". Красно-желтые из владикавказской "Алании" проиграли в первом официальном матче 2021 года 27-го тура первенства ФНЛ. Встреча завершилась со счетом 2:3. В ворота противника из Томска забили Хетаг Хосонов и Владимир Хубулов. После матча футболисты не спешили расходиться. На поле завязалась массовая потасовка:

- Стычка происходит. Солдатенко включается, Магомедов выбежал на поле! И потасовкой заканчивается сегодняшний поединок. Кержаков включается в стычку! Буйный нрав нападающего даже после завершения карьеры не отнять. Спартак Артурович Гогниев тоже активно вступает. Идет в атаку на арбитра сегодняшнего матча! Мы даже отвлеклись от того, что матч завершился. Он еще происходит, - эмоционально описывает происходящее комментатор.

Вскоре страсти поутихли. Травм никто не получил. Напомним, что минувшей осенью молодежное первенство между грозненским «Ахматом» и московским «Спартаком» в Чечне закончилось избиением арбитра.

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