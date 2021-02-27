Зонт часто понадобится ставропольцам этой весной Фото: Алексей ФОКИН

1 марта наступит календарная весна. А когда придет климатическая? И вообще, какой будет весна 2021 в Ставропольском крае?

Когда среднесуточная температура стабильно превышает нулевую отметку, тогда с точки зрения метеорологии и начинается весна. Так что в свои права она пока не вступила - конец февраля выдался аномально снежным и морозным - но сделает это уже в ближайшую неделю.

Прогноз погоды на весну 2021 в Ставропольском крае

- Перед началом весны под действием циклонов, вышедших с Балтики и двигающих на восток и юго-восток, остается большая часть Европейской части России. Циклоны, как мы знаем, сами по себе ребята не очень хорошие, а в нашем случае они вообще будут отвратительными, - объясняет Михаил Милославский, ведущий метеоролог Гидрометцентра России. - Вихри затягивают аномально теплую воздушную массу, и она продолжит бодаться с аномальным холодом. Температурный контраст между этими массами весьма существенный, поэтому на их границе нужно ждать букет неблагоприятных явлений, особенно на юге России - снег, мокрый снег, дождь, местами все виды осадков сразу, ветер до 15-20 м/с.

Прогноз погоды на март 2021 в Ставропольском крае

Затем циклон постепенно начнет уходить дальше на Урал, осадки резко не прекратятся, но их станет меньше. Вообще март в Ставропольском крае выдастся дождливым. В сумме осадки будут идти примерно полмесяца. Скорее всего, норма осадков в 35 мм за месяц будет превышена. Как показывает история метеонаблюдений за последние 10 лет, только три раза март вписывался по этому показателю в норму или был ниже нее.

Но не может не радовать отсутствие температурных качелей. В ночные часы ожидается 1-4 градуса тепла, днем до плюс 5-7, а в конце марта - и до плюс 9-12.

Прогноз погоды на апрель 2021 в Ставропольском крае

В апреле температура станет плавно повышаться по декадам - плюс 9-11, 12-14, 15-17 (в ночные часы - на пять градусов ниже). Половина дней вновь выдастся дождливой, но это соответствует климатической норме, для второго весеннего месяца она составляет 45 мм осадков. Затяжных дождей не ожидается, каждые 2-3 дня тучи будут давать передышку ставропольцам.

Прогноз погоды на май 2021 в Ставропольском крае

А вот май станет еще более дождливым, но опять же - вполне ожидаемо. Норма осадков для этого месяца - 64 мм. В 2021 году ожидается сразу 21 дождливый день в мае. Зато температура обещает быть комфортной - днем 17-19 (ночью плюс 12-15), а с середины месяца потеплеет до 20-21 градуса (ночью 15-17).

Кстати, в прошлом году весна была более теплой, но более засушливой.