Погода на март 2021 в Ставропольском крае ожидается в пределах климатической нормы. Хотя... Понятие нормы с течением времени все больше размывается. Климат неизбежно меняется каждые 5-7 лет. В первую очередь, увеличивается глобальная температура и, как следствие, количество осадков. По статистике, каждые 10 лет этот показатель растет на 2%.Ситуация на Ставрополье в начале весны в целом подтверждает эту тенденцию. Только 2020 год выдался аномально засушливым (выпало 40% от месячной нормы) и в 2015-м осадков было на 33% меньше нормы.По прогнозам, март 2021 года выдастся сырым, пасмурные дни будут преобладать над солнечными.Первая неделя, 1-7 марта, начнется мокрым снегом. В ночные часы ожидаются небольшие заморозки, минус 2-4, в дневные - такие же цифры, только со знаком плюс. К выходным потеплеет до плюс 4-7, но вновь начнутся осадки. Они продлятся практически до конца следующей недели.8-14 марта погода в Ставропольском крае выдастся нестабильной. Через день будет то пасмурно, то солнечно, то небольшой минус, то небольшой плюс. Но пусть вас не расстраивает, что праздничные дни окажутся слегка морозными. 8 марта 1985 года был зафиксирован рекорд температурного минимума - минус 18,5 градусов!Установившаяся в выходные температура в плюс 4-5 сохранится всю следующую неделю. 15-21 марта солнца практически не будет видно. Середина недели ожидается дождливой. Но зато температура порадует стабильностью - ночью около плюс 2, днем до плюс 8.22-28 марта станет еще теплее, в отдельные дни ожидается даже до плюс 12. Дождь еще будет срываться - климатическую норму ж надо выполнять?..Последние дни марта порадуют еще более теплой погодой.Прогноз на всю весну-2021 в Ставропольском крае смотрите по ссылке.КСТАТИСиноптики напоминают, что для долгосрочных прогнозов используются вероятностные формулировки, а детализировать прогноз на несколько недель вперед по суткам и тем более часам - как минимум самонадеянно.Как объяснили в пресс-службе Гидрометцентра России, для составления прогноза погоды прежде всего надо знать, что происходит в атмосфере в сейчас, в начальный момент времени. Для подготовки прогноза на несколько дней вперед необходимо владеть информацией о ситуации на территории в несколько тысяч километров, а для недельного прогноза нужны данные о погоде на всем земном шаре. Для еще более долгосрочных прогнозов требуется анализ всей климатической системы (в нее входит атмосфера, океан и верхний слой суши).Учитывая, что наблюдательная сеть охватывает далеко не все территории (например, обширные области планеты - океаны, высокие и тропические широты остаются слабо изученными), знание текущего состояния атмосферы являются неполными. Отсюда и возникают погрешности в прогнозах.