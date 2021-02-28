Что произошло после матча Ахмат - Динамо

Московское «Динамо» увезло три очка из Грозного. Фото: fcdynamo.ru

Незамеченный пенальти, первый гол в РПЛ 17-летнего полузащитника, Черчесов на трибуне и желтая карточка тренеру грозненцев: что еще произошло после матча Ахмат - Динамо 28 февраля 2021 года - в обзоре «КП-Северный Кавказ».

Первый матч после зимнего перерыва не задался для хозяев поля с самого начала. На 4-й минуте защитник «Ахмата» Вилькер Анхель в своей штрафной рукой прервал передачу соперника. Ни главный судья Владислав Безбородов, ни его первый ассистент не заметили произошедшего. А вот видеоассистенты предложили Безбородову посмотреть запись момента.

В итоге, в ворота «Ахмата» был назначен пенальти, который успешно реализовал полузащитник Даниил Фомин. Вратарь Гиорги Шелия направление удара не угадал. А через полчаса ему вновь пришлось доставать мяч из сетки ворот. Свой первый гол в РПЛ забил 17-летний полузащитник «Динамо» Арсен Захарян. Он ворвался в штрафную после паса коллеги по амплуа Даниила Лесового, на замахе убрал защитника хозяев Уилкера Анхеля и точно пробил.

Грозненцы все время огрызались. Но, как показывает статистика, «Ахмат» всегда был непростым соперником для «Динамо». В высшем дивизионе команды встречались 25 раз. 9 раз они расходились миром, 9 раз побеждали бело-голубые, 7 раз - чеченский клуб.

Если в первом тайме преимущество было у гостей, то второй тайм проходил под диктовку хозяев. На 48 минуте грозненцы получили реальный шанс отыграться. Но ворвавшийся в штрафную полузащитник Бернард Бериша пробил в сетку с внешней стороны, еще и из офсайда. Через две минуты все тот же Бериша выскочил на пустые ворота, но арбитр отменил гол из-за офсайда. Еще через четыре минуты Бериша пробил в штангу.

На 68 минуте старания косовского хавбека были вознаграждены. Он избавился от соперника на фланге и точно навесил в штрафную. Антону Швецу оставалось только подставить ногу, чтобы мяч отправился под перекладину.

«Ахмат» продолжал давить. Эмоции кипели так, что желтую карточку увидел перед собой даже тренер грозненцев Андрей Талалаев, Артем Тимофеев - красную. Матч вообще получился богатым на предупреждения - восемь у «Ахмата», два у «Динамо», включая карточку голкиперу бело-голубых Антону Шунину на 4-й добавленной минуте за затяжку времени.

Лучшим игроком встречи стал полузащитник «Динамо» Даниил Фомин. Встречу он охарактеризовал следующим образом:

- Первый тайм получился проще, дважды забили, еще были моменты, в целом мы контролировали ход встречи. Во втором тайме соперник хотел нас наказать за то, что мы немного подсели - счет-то был комфортный. Главное, что удалось увезти три очка.

Что сказал главный тренер «Динамо» Сандро Шварц

- Результатом я доволен, мы контролировали игру, повели в счете. После перерыва соперник перестроился, заставил нас обороняться, в некоторых моментах нам повезло. Хорошо, что мы проявили себя как команда. Я удивлен количеством болельщиков на трибунах, они создают настроение и атмосферу. Думаю, они остались довольны, потому что увидели боевую игру.

Что сказал главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев

- Не хочу говорить про судейство, но когда мы играем с «Динамо», эта тема всегда поднимается. Игра забудется, а «Динамо» уже забрало очки. Будем настраиваться на следующую игру. В этой, забей мы пораньше, думаю, справились бы. Второй тайм вообще был нашим. Мы доминировали, показывали хороший футбол, имели массу моментов со стандартов и с игры. Надо было их реализовывать.

Результат матча Ахмат - Динамо 28 февраля 2021 года. РПЛ, 20 тур.

«Ахмат» - «Динамо» 1:2 (Фомин 7', Захарян 37', Швец 68').

«Ахмат» с 26 очками остался на 11 строке в турнирной таблице, «Динамо» с 33 очками поднялось на 6 позицию.