Биография Итляшева Ислама Владимировича: что известно об авторе хита «Она любила розы» в материале «КП - Северный Кавказ». «Она любила розы,но розы на морозе не прижились. Душа ее летела. К нему она хотела, а он не смог простить», - слова этой песни доносятся почти из каждой маршрутки и легковушки в городах и селах нашей страны. Мало, кто знает, что ее исполнитель – родом из Карачаево-Черкесии.Настоящее имя певца - Итляшев Хаджиислам Владимирович. Парень родился 5 октября 1991 года в Черкесске. Знак Зодиака: Весы, знак восточного гороскопа: коза. Что касается национальности Ислама, то, по данным из открытых источников, у парня смешанные корни — черкес и кабардинец.Известно, что родители Итляшев тоже занимались творчеством: мама Ислама танцевала в фольклорном ансамбле «Кабардинка», а папа - в студенческие годы был солистом популярного в городе музыкального коллектива.Ислам - обладатель главной кавказской музыкального приза «Серебряный кувшин», который получают лауреаты премии «Артист года Караево-Черкессии». Победитель был выбран по итогам смс-голосования телезрителей.Осенью 2019 года его песня «Салам алейкум братьям» порвала сеть. Незатейливый клип, снятый на улице, где по очереди выходят парни-представители народов Северного Кавказа и оттачивают лезгинку. Стал активно распространяться в кавказских пабликах.А недавно он вместе с другим кавказским исполнителем Султаном Лагучевым снял клип на песню «Хулиган». Премьера состоялась 25 февраля. Причем, сюжет видеоролика разворачивается на Владимирской площади в Ставрополе:- Ребята, наш трек «Хулиган» успешно ворвался в топ чарты! Это еще одна наша с вами победа.- Спасибо верному слушателю, мы заряжены вас радовать постоянно, - написал исполнитель на своей странице в сети.- Вас слушать одно наслаждение! Молодцы! Творческих вам успехов! Ждем новые хиты! - пишет подписчица.- Один в очках, один шапке, один грач, один князь пернатый! – комментирует другой пользователь сети.Что касается личной жизни Ислама, он – женат. Причем, исполнитель кавкахских титов – многодетный отец. У него трое детей: дочь Айла, сын Амиран, сын Хамид.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«А горький вкус твоей любви меня убил»: как хит малоизвестного кавказца взорвал сеть и теперь звучит из каждого «утюга»Слушатели не смогли пройти мимо героини клипа, осыпав ее не очень милыми комментариями (подробнее)