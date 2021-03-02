«Будет биться до конца»: Кадыров убедил бойца Хамзата Чимаева вернуться в октагон

Хамзат Чимаев продолжит карьеру после реабилитации. Фото: личная страница Чимаева в соцсети.

Утром 2 марта 26-летний Хамзат Чимаев, боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), сообщил о завершении своей профессиональной карьеры. Причиной ухода стали проблемы со здоровьем, возникшие на фоне перенесенной коронавирусной инфекции. О своем решении Чимаев, которого нарекли «новым Хабибом», рассказал на своей официальной странице в социальных сетях, поблагодарив подписчиков за поддержку:

- Я знаю, что не забрал пояс, но это не самое главное. Может, это расстроит вас, но мое сердце и тело говорят мне «Все», - заявил Чимаев.

Решение спортсмена прокомментировали без малого девять тысяч человек, в числе которых именитые бойцы, такие как Давид Завада, Дарен Стюарт и другие. Коллеги по спорту пожелали скорейшего выздоровления Хамзату, а болельщики выразили сожаление и пожелали возвращения бойца в большой спорт.

Глава Чечни Рамзан Кадыров принял сторону болельщиков и убедил подающего большие надежды Чимаева не торопиться с принятием судьбоносного решения. На своей странице в социальной сети Кадыров сообщил, что в телефонной беседе рассказал бойцу о том, что решение оставить спортивную карьеру расстроило весь чеченский народ, который возлагает на его победу большие надежды.

В ближайшее время Чимаев прилетит в Чечню, где ему предстоит пройти курс реабилитации, по завершении которого боец продолжит тренироваться.

- Хамзат не уходит, он остается и будет биться до конца, - сообщил Рамзан Кадыров, попросив болельщиков пожелать бойцу скорейшего выздоровления.

Стоит отметить, что пока боец UFC никак не прокомментировал свой разговор с чеченским лидером.

В профессиональные бои Чимаев пришел в 2018 году. Летом 2020 дебютировал в Ultimate Fighting Championship. На его счету 9 побед из 9.