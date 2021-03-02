На днях в соцсетях появилась информация о поступившей в городскую клиническую больницу Пятигорска пациентке с травмой подбородка. Автор поста писала, якобы женщине не вовремя оказали помощь:- Моя мама упала 1 марта, в 11:00, дома. От высокого давления и ударилась головой и подбородком. В больницу мы поступили около 14:00. Более 3,5 часов мою маму продержали в приемном покое. За это время у нее была неоднократная рвота. В больнице давление при поступлении не померили. Дежурныи врач отвечал на мои вопросы раздраженно. Пока я не напомнила о ней, тогда решили ей (маме) зашить подбородок . После этого отправили к окулисту. Окулист осмотрела и сказала, что со зрением все в порядке. С каждым часом ей становилось все хуже. Я начала ругаться, тогда решили положить ее в терапию . Но у нее стабилизировалось давление: стало 150 на 100. Здесь явно видно сотрясение головного мозга. Но все мои просьбы были игнорированы. У мамы диагностирован сахарныи диабет. Но нас до сих пор ее не определили в отделение, - пишет дочь больной пациентки.В городской клинической больнице Пятигорска выступили с разъяснениями этой ситуации:- Сразу сообщаем, что публикуемое дочерью пациентки сообщение содержит недостоверные данные о диагнозе и искажает действительность. Раиса Кузьминична Стадникова действительно поступила к нам в больницу 1 марта, в 15:00. В течение часа ей провели комплексное обследование (анализы, рентген, консультация нейрохирурга). После чего ей зашили рану. Первичная хирургическая обработка любой раны занимает до полутора часов. Затем ее осмотрел окулист. В госпитализации женщина не нуждалась, так как повышенное давление, из-за которого у нее случилось падение и рвота, лечится амбулаторно. Наш кардиолог выписал ей лечение. Но из-за резкого недовольства дочери пациентки и панических настроений женщину все-таки госпитализировали в отделение нейрохирургии, где она сейчас находится под наблюдением, - прокомментировали в медучреждении.Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Пятигорске провели уникальную операцию и спасли 80-летнюю пациентку.