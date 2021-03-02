"Сердце и тело говорят мне все": "Хабиб 2.0" завершил карьеру в UFC из-за здоровья

Хамзат Чимаев Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Боец UFC Хамзат Чимаев уходит из большого спорта. Об этом он объявил в социальных сетях.

- Думаю, я уже все. Да, я знаю, что я не забрал пояс, но это не самое главная победа в этой жизни. Может, это расстроит вас, но мое сердце и тело говорить мне все, - написал спортсмен.

Чеченскому бойцу из Швеции прочили судьбу Хабиба Нурмагомедова. Фанатам смешанных единоборств он запомнился тремя победами за 66 дней. Причем в двух поединках он не пропустил ни одного удара. Даже дагестанский чемпион UFC уверял, что промоушн должен дать шанс Чимаеву побиться за титул. И сам спортсмен стал бросаться вызовами, но никто ему не ответил.

Внезапно перед боем с Леоном Эдвардсом Чимаев заразился коронавирусом. А когда выздоровел - стал страдать из-за последствий болезни.

- Мы пытались вернуться к тренировкам 9 февраля. Он настаивал на тренировках, но ничего не получилось. Ему было очень плохо. Он не мог отработать даже два раунда кряду. После одного раунда он отдыхал. Он начал кашлять, почувствовал себя больным. После я общался с Шоном Шелби и главой врачебной комиссии UFC. Я описал все симптомы. Нам сказали, что Хамзату нужно сделать компьютерную томографию грудной клетки, так как он жаловался на боли в этой области, - говорил менеджер чеченца Махди Шаммас.

- Думаю, Хамзат пренебрегал мерами предосторожности. Если понимаете психологию этого парня, то знаете, что он не будет слушать. Вероятно, он не делал того, что нужно было делать, - описывал характер спортсмена Дана Уайт.

В беседе с Рамзаном Кадыровым шведский боец заявил, что, возможно, вернется в октагон. Но только если сможет полностью восстановиться.

За время выступления в UFC Хамзат Чимаев провел девять поединков. Все они закончились победой.

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