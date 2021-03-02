Зуб древнейшего вымершего вида акул – мегалодона, предположительно найденный в горах Чеченской республики, передал Рамзану Кадырову региональный министр по туризму Муслим Байтазиев. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Чечни.- Байтазиев передал Кадырову зуб мегалодона – древнего вымершего вида акулы, возраст которому от 2,6 млн до 23 млн лет. Его обнаружили в горном Шатойском районе ЧР по дороге к Нохчи-Келойским водопадам, - прокомментировали в ведомстве.Ранее председатель парламента Чечни Магомед Даудов подарил Рамзану Кадырову копию знаменитого термостакана президента России Владимира Путина и миниатюру въездной арки в село Ахмат-Юрт.Белый керамический стакан с золотым гербом России стал неизменным атрибутом Владимира Путина на многих мероприятиях. Даже на ужине лидеров стран G20 президент был с белым термостаканом и чокнулся им с Дональдом Трампом.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что глава государства пьет чай из этой кружки и в командировках, и в рабочем кабинете. Стакан специально был заказан для российского лидера.