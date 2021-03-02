Три победы за 66 дней и будущий Хабиб: кто такой Хамзат Чимаев

Хамзат Чимаев Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

2 марта о завершении карьеры объявил боец UFC Хамзат Чимаев. Шведу с чеченскими корнями прочили чемпионские титулы, рекорды и славу Хабиба Нурмагомедова. Но из-за последствий болезни многообещающий спортсмен был вынужден уйти. Кто такой Хамзат Чимаев - в материале "КП".

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

Об уходе Хамзат Чимаев объявил в социальных сетях. По уточненным сведениям, завершение карьеры связано в тяжелыми последствиями коронавируса. Спортсмен хотел держать форму, ведь после ему предстояло биться с Леоном Эдвардсом.

- Думаю, Хамзат пренебрегал мерами предосторожности. Если понимаете психологию этого парня, то знаете, что он не будет слушать. Вероятно, он не делал того, что нужно было делать, - отзывался о спортсмене Дана Уайт.

После месяца тренировок стало понятно, что толка от занятий мало. Чимаев быстро уставал, не мог продержаться больше пары раундов.

- Думаю, я уже все. Да, я знаю, что я не забрал пояс, но это не самое главная победа в этой жизни. Может, это расстроит вас, но мое сердце и тело говорить мне все, - объявила нераскрывшаяся звезда.

Рамзан Кадыров заявил, что Чимаев в телефонном разговоре обещал вернуться, если полностью восстановится.

ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ

В смешанных единоборствах Чимаев провел девять боев. Все они закончились для него победой.

Тем не менее, впервые спортсмен показал, кто он такой, после удивительного рекорда. За 66 дней он выиграл три поединка. Причем двое его соперников так и не нанесли по Чимаеву ни одного удара. Прошлым рекордсменом был Джонни Уокер, которому на три победы подряд понадобилось 105 дней.

Хабиб Нурмагомедов считал, что шведскому бойцу должны дать титульный поединок.

БИОГРАФИЯ

Хамзат Чимаев родился в 1994 году в чеченском селе Бено-Юрт. До 19 лет он жил в республике, позже вместе с семьей переехал в Швецию. Там занимался борьбой и стал чемпионом страны.

В смешанных единоборствах с 2017 года. После шести побед подряд был приглашен в UFC.

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