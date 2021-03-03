«Время ответит»: Хабиб Нурмагомедов прокомментировал возможное возобновление карьеры

Нурмагомедов пока не готов возвращаться в большой спорт. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Действующий чемпион UFC в лёгком весе прокомментировал возможное возвращение в большой спорт.

- Я думаю, что только время ответит на этот вопрос. Посмотрим, — ответил Нурмагомедов в интервью Esquire на вопрос о возобновлении карьеры Нурмагомедов.

Чемпион рассказал о том, что во времена большого спорта он за день тренировок доводил свое тело до истощения и сейчас не готов на 100 процентов посвящать себя спорту, а хочет немного пожить для себя:

- Я просто хочу жить такой жизнью, в которой смогу хоть немного поспать перед обедом, жить для себя и не посвящать себя на 100 процентов спорту, - сказал боец.

24 октября 2020 года стало известно о завершении карьеры абсолютного чемпиона UFC. Заявление об уходе из большого спорта Хабиб Нурмагомедов сделал после поединка с Джастином Гэтжи на UFC 254. Бой в октагоне Нурмагомедов завершил досрочно удушающим приемом. Российский боец в третий раз защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе. 32-летний спортсмен ушел из ММА с рекордом 29-0 (13-0 в UFC).

После завершения карьеры Нурмагомедов занялся тренерской деятельностью. Сейчас он готовит Ислама Махачева к бою на турнире по смешанным единоборствам UFC 259.

- Остались последние штрихи и он готов, - рассказывает подписчикам Нурмагомедов о подготовке Махачева.

Турнир состоится уже в предстоящие выходные, 6 — 7 марта, в Лас-Вегасе. Соперником Махачева станет американец Дрю Добер. Сам Хабиб будет секундировать своему подопечному.