За избиение арбитра тренера ФК «Алания» оштрафовали и дисквалифицировали

Стычка на поле попала на видео

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение дисквалифицировать главного тренера футбольного клуба «Алания» на восемь матчей и взыскать с него 300 тысяч рублей в качестве штрафа.

Спартак Гогниев ввязался в потасовку после проигрыша «Алании» в матче 27-го тура Олимп-Первенства ФНЛ. Красно-желтые уступили клубу «Томь», завершив встречу со счетом 2:3. Главный тренер «Алании» после игры выбежал на поле и набросился на арбитра Артема Чистякова. Тот указал в протоколе, что получил удар в область живота.

- И потасовкой заканчивается сегодняшний поединок. Кержаков включается в стычку! Буйный нрав нападающего даже после завершения карьеры не отнять. Спартак Артурович Гогниев тоже активно вступает. Идет в атаку на арбитра сегодняшнего матча! - описывает происходящее комментатор.

«За агрессивное поведение в адрес соперника» дисквалифицировали на четыре матча и полузащитника «Алании» Хетага Хосонова, забившего в ворота противника один из голов. Отметим, что тренер «Томи» Александр Кержаков, как видим, не остался в стороне, но в отличие от наказанных не дрался, а лишь горячо спорил с членами команды-противника.

Зато досталось стадиону Владикавказа «Спартак», где проходил матч. Ближайшая игра против омского «Иртыша» пройдет с пустыми трибунами.

- Клуб оштрафован на 180 тысяч рублей за агрессивное поведение болельщиков, скандирование нецензурной лексики, бросание посторонних предметов на поле и необеспечение безопасности официальных лиц матча, - добавляют представители ФК «Алания».

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