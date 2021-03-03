Слив рук-базук: Кирилл Терешин опубликовал фото содержимого в мышцах

Кирилл Терешин Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Слив рук-базук: Кирилл Терешин шокировал публику фотографиями того, что находится у него в мышцах. Материалы блогер выгрузил в Telegram.

Снимки содержимого в "руках-базуках" появились после снятия бинтов. Кирилл Терешин поблагодарил врачей за профессиональную помощь и свою девушку - за поддержку и уход.

- Вторая операция прошла успешно, спасибо! Единственному врачу Дмитрий Мельникову, кто взялся за меня и спасает мои руки от этого яда, огромное спасибо. Моей девушке спасибо за уход за рукой и раной после операции. Команда в УКБ1 очень крутая, - написал блогер.

Трицепс без повязки

Это была вторая операция Терешина на "руки-базуки". Следующая будет на трицепсы, но после реабилитации, которая может занять до полугода.

- При введении под кожу вазелин вызывает эффект, напоминающий обширный ожог: ткани умирают и замещаются множественными рубцами и спайками. И с этим конгломератом переплетены кровеносные сосуды и нервы. Риск осложнений в данном случае очень высок. Но бездействие в данном случае также не сыграет на руку пациенту: длительное пребывание токсичного вещества в организме может дать осложнение на почки, и привести к летальному исходу, - говорил пластический хирург Дмитрий Мельников в беседе с "КП".

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