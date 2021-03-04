На Кавказе полиция забрала внедорожник у 20-летнего «мажора», заехавшего на нем на лестницу университета

В отделении молодой человек раскаялся и пообещал никогда не нарушать правила дорожного движения

Полицейские Северной Осетии задержали автохама 2001 года рождения, заехавшего на габаритном наглухо затонированном внедорожнике без госномеров на центральную лестницу университета во Владикавказе.

Юноша сам выложил в сеть ролик, желая похвастаться перед земляками дорогим «Lexus». Видео прислали полицейским, для которых оно послужило поводом начать против «мажора» проверку. В тот же час ориентировку на черную иномарку разослали всем наружным нарядам.

Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе республиканского МВД, дерзим водителем оказался 20-летний житель Алагира.

- Молодой человек пояснил, что решил разместить ролик в интернет-сообществе с целью продемонстрировать свою дорогую машину, не задумываясь о последствиях. За нарушение общественного порядка и правил дорожного движения он привлечен к ответственности, а габаритный внедорожник изъят и помещен на специализированную стоянку, - прокомментировали в полиции.

- Сожалею. Извиняюсь. Не советую другим повторять такие поступки, - немногословно ответил на допросе задержанный.

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