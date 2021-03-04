В Дагестане задержали пытавшегося изнасиловать свою племянницу студента

Решается вопрос об аресте

В Дербенте полицейские поймали сбежавшего из здания следственного комитета студента, пытавшегося изнасиловать несовершеннолетнюю девочку. Он удрал сразу после допроса. Как выяснила «КП-Северный Кавказ», потерпевшая — его родная племянница, ей 17 лет. Задержанному 18 лет, студент.

- 2 марта 2021 года подозреваемый, находясь в квартире, в которой проживает несовершеннолетняя, применив насилие, против ее воли пытался вступить с ней в половое сношение, – комментируют в пресс-службе СК Дагестана. - Довести противоправные действия до конца не удалось по независящим от него обстоятельствам.

Как уточняют следователи, девочка активно сопротивлялась, ей удалось отбиться, выбежать из квартиры и позвать на помощь прохожих на улице. На допросе ее дядя рассказывает, что был не в себе: «Наглотался [лекарственного средства для увеличения потенции]». Как полез к племяннице он не помнит.

В настоящий момент расследуется уголовное дело по статье 131 УК РФ (покушение на изнасилование несовершеннолетней). Решается вопрос об аресте.

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