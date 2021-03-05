8 марта в этом году выдастся зябким Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В прогноз погоды на 8 марта 2021 года в Ставрополе верить не хочется. С начала недели температура стабильно росла и к пятнице достигла отметки в плюс 10 градусов. По данным Ставропольского Гидрометцентра, в субботу вообще будет 13-15 градусов, а в отдельных районах края и до плюс 17!

Но уже в воскресенье в регион вернутся метели, выпадет 1/8 месячной нормы осадков. Температура рухнет почти на 20 градусов до минус двух, и в свой праздник представительницы прекрасного пола получат те самые «розы на морозе» из одноименного хита Ислама Итляшева, звучащего из всех маршруток страны.

Одно радует, что непосредственно 8 марта осадков не ожидается. Ночью будет еще достаточно холодно, до минус 7. Но в течение дня температура поднимется до плюс 2. Ветер стихнет с 15-20 до 6-10 м/с. Магнитное поле после субботней бури тоже успокоится.

КСТАТИ

Температурный максимум 8 марта был зафиксирован в 1999 году. Тогда воздух прогрелся до 21,3 градуса. Рекорд со знаком минус относится к 1985 году - столбики термометров опустились до 18,5 градуса.