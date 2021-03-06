В Кисловодске обрушилась стена здания санатория, погиб мужчина

Кадры с места обрушения: ГУ МЧС по СК
На Ставрополье днем 6 марта обрушился фрагмент стены здания санатория в Кисловодске. Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в ГУ МЧС края, под завалами нашли труп мужчины.
- Здание санатория «Кисловодск» неэксплуатируемое, находится на реконструкции. При разборе завалов обнаружен труп мужчины. На месте работают спасатели в количестве 10 человек и 2 единиц техники, а также кинологический расчет, - добавили в ведомстве.
Фото: ГУ МЧС по СК
«Комсомолка» следит за развитием событий.
Обновление на 18:00 Мск: следователи проводят проверку по факту произошедшего. Удалось установить, что под завалами обнаружили тело строителя. Ведется расследование в рамках статьи 216 УК РФ (соблюдение требований безопасности при проведении строительных работ).
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