Статистика Ислама Махачева: все бои преемника Хабиба

Ислам Махачев уже примеряется к чемпионскому поясу Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Поклонники называют его Хабибом 2.0, соперники не видят в нем недостатков, а промоутеры пророчат ему чемпионство в UFC - и статистика Ислама Махачева наглядно подтверждает заслуженность всех восторженных отзывов о нем.

Исламу Махачеву 29 лет, он родился в Махачкале. Дебютировал в UFC в мае 2015 года. К этому моменту у Махачева за плечами было 4 поединка в одной из ведущих ММА организаций в мире M-1 Global и еще 7 - в различных других промоушенах. Во всех он одержал победу.

Первым соперником дагестанца в UFC стал опытный Лео Кунц. Американец свой 20-й бой в карьере закончил через 2,5 минуты, попав под удушающий прием сзади. Это поражение стало для Кунца первым с 2009 года. Тогда он, кстати, проиграл аналогичным способом.

Через пять месяцев Махачев вновь вышел в октагон против Адриану Мартинса. Свой 35-й поединок, признанный потом лучшим выступлением вечера, бразилец эффектно закончил через 1 минуту 46 секунд. Ударом в челюсть он отправил российского бойца в нокаут. Это поражение стало первым и пока что единственным в карьере Махачева.

Затем на карьере нашего бойца едва не был поставлен жирный крест. В апреле 2016 года Махачев оказался в центре допингового скандала. Ему пришлось отменить бой с американцем Дрю Добером и вступить в схватку с чиновниками USADA, из которой он вышел победителем. Спустя три месяца эксперты признали, что мельдоний Махачев пил в небольших количествах и по медицинским показаниям в связи с аритмией сердца. Четырехнедельное лечение завершилось до 1 января 2016 года, то есть до момента, когда данное вещество внесли в список запрещенных препаратов. А после этой даты Махачев уже скорректировал схему лечения и от использования мельдония отказался.

Произошедшее только придало бойцу здоровой спортивной злости. С сентября 2016 года по сентябрь 2019 года один за одним пали Крис Уэйд, Ник Ленц, Глейсон Тибау, Кайан Джонсон, Арман Царукян и Дави Рамос.

Теперь Ислама Махачева ждет вторая попытка встретиться с Дрю Добером. Поединок состоится 7 марта около 6:30 утра по мск в Лас-Вегасе в рамках UFC 259.

На данный момент Махачев занимает 14 место в рейтинге легковесов UFC, а Добер идет сразу за ним. Вот как он оценил своего соперника на пресс-конференции, посвященной UFC 259:

- Ислам - прекрасный боец смешанного стиля. Он левша, активно дерущийся и отлично владеющий школой кикбоксинга. Явных минусов я не вижу. Пожалуй, единственный его недостаток - боязнь совершить ошибку. С нетерпением жду момента, когда я смогу на ней его поймать.