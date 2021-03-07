Ислам Махачев назвал боем мечты поединок против американца Фергюсона

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев считает поединком мечты бой против американца Тони Фергюсона. Об этом он рассказал журналистам на пресс-конференции после победы над Дрю Добером на турнире UFC259.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что поединок Ислама Махачева и Дрю Добера на турнире UFC 259 прошел рано утром 7 марта по московскому времени в Лас-Вегасе. Хороший знакомый Хабиба Нурмагомедова вернулся в октагон после долгого перерыва. Его соперником был американец Дрю Добер. Но в углу у Ислама был сам Хабиб Нурмагомедов, который специально прилетел в США несколько недель назад.

- Рад оправдать ваши ожидания. Я приложу все усилия чтоб в один из дней я стоял с поясом чемпиона, - написал спортсмен своим подписчикам в соцсети, опубликовал фото после боя.

После победы российский боец смешанного стиля обратился к UFC и Тони Фергюсону:

- Прошу: дайте мне кого-нибудь из топов. Знаю, что Рафаэль дос Аньос, Тони Фергюсон сейчас свободны. Я готов к любому из них, - заявил Махачев. - Бой против Тони Фергюсона - бой мечты. Это было бы очень круто, - добавил он.

Фото: Инстаграм Ислама Махачева

- Ислам Махачев против Тони Фергюсона? Не знаю. А чо? Нормально! Давайте. Это будет хороший бой. Это кто-то хочет устроить? – спросил президент UFC Дэйн Уайт на первой пресс-конференции.

Также он прокомментировал последний бой Махачева:

- Ислам Махачев очень хорошо выступил, Дрю Добер - очень сильный боец. Когда Махачев стал пережимать шею, то у него мышцы вздувались на шее. Я не думал, что такое возможно. Это было очень круто, - поделился Дэйн Уайт.

Кстати, Ислам поведал журналистам о помощи Хабиба в бою против Добера:

- Мне и Хабиб до этого говорил: «Если ты хочешь легкий бой, просто повали его, войди в клинч». В перерыве он тоже мне указал на то, что я с каждого клинча валил его.

Напомним, Махачев на турнире UFC 259 победил удушающим приемом Дрю Добера. Теперь на счету 29-летнего бойца 19 побед и 1 поражение в ММА (8-1 в UFC).

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