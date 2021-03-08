Что сейчас известно о судьбе ягненка с человеческим лицом, рожденного в Дагестане

Овечка с человеческим лицом. Фото: YouTube

В марте 2015 года в горном ауле Чиркей, где на 9,8 тысяч жителей десять мечетей и одна медресе, родился ягненок с человеческим лицом. У животного четко видно губы, подборок, нос - все как у человека. Диковинного зверя сразу сняли на видео, и на время овечка стала сенсацией интернета.

В беседе с "КП" местные жители говорили, что такая мутация у их животных не редкость. Просто их не успевали снять на видео и выложить в интернет - те быстро умирали. А этот ягненок после того, как встал на ноги, начал прыгать, бегать и жил как остальные. Отличался только тем, что страшил местных.

- Зарезать такого барана даже и не знаем как можно. И вообще кушать его будет нельзя - ведь по Корану Аллах дает лица только людям, и вообще лица - священны, - говорили местные жители.

"КП" вновь обратилась к местным жителям, чтобы выяснить судьбу чудесного ягненка. По их словам, после шумихи агнец исчез. За 6 лет животное ни разу не мелькало в стаде его владельца Магомеда.

- В Чиркее мало говорят об этом. Вспоминают о ягненке с лицом, чтобы повеселить приезжих. Хотя, наверное, всем интересно, что же все-таки случилось с животным, - уверяет местный житель Шамиль.

Один из собеседников издания уверяет, что в последний раз случайно видел ягненка в апреле 2015 года. Сам хозяин животного отказался рассказывать, что случилось с его овцой.

ПОЧЕМУ ПРОИЗОШЛА МУТАЦИЯ

По предположению ветеринаров, мутация произошла из-за витамина А, который важен для беременных животных. Некоторые животноводы перекармливают им свой скот, чтоб те принесли как можно более крупных детенышей. В итоге, правда, фермеры добиваются других результатов - их животное мутирует и во многих случаях умирает.

Похожий случай был в 2010 году в турецком Измире, где на свет появился козленок с человеческим лицом.