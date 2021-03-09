На Кавказе экс-судье грозит до 9 лет тюрьмы за совершенное по пьяни смертельное ДТП

19-летний Владислав Гладской скончался на месте, а его 35-летний попутчик Аскер Узденов — в реанимации

Бывшему мировому судье судебного участка №1 Урупского судебного района в Карачаево-Черкесии предъявили обвинение в смертельном ДТП.

Как рассказал адвокат Андрей Сабинин, представляющий интересы матери Владислава Гладского, погибшего по вине Максима Якуша, теперь экс-судье грозит от 4 до 9 лет колонии.

Трагедия произошла в мае 2018 года на федеральной трассе «Кавказ». Погибшие 35-летний Аскер Узденов и 19-летний Владислав Гладской ехали в «КИА» пассажирами — водитель взял их попутчиками с сервиса «BlaBlaCar».

Уже через десять минут после начала поездки со встречной полосы лоб в лоб вылетела «Тойота Прадо» под управлением мирового судьи Максима Якуша. Удар оказался очень сильным.

19-летний Владислав Гладской скончался на месте, а 35-летний Аскер Узденов — в реанимации. Якуш с места аварии скрылся. В его машине нашли спиртное.

История неслучайно тянется три года. Почти полгода из-за судейского статуса на Максима Якуша не могли завести уголовное дело. И только после вмешательства руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина Высшая квалификационная коллегия судей России одобрила изменение квалификации вменяемого уже преступления с пятой части статьи 264 УК («Нарушение правил дорожного движения») на шестую. Следователи доказали, что Якуш не просто стал виновником ДТП, но также оставил место аварии и за рулем был в состоянии алкогольного опьянения.

Трагедия произошла в мае три года назад на федеральной трассе «Кавказ»

До этой трагедии республиканские СМИ писали, что судья Якуш остался безнаказанным за сбитую насмерть беременную женщину. В следственном комитете Карачаево-Черкесии «КП-Северный Кавказ» ответили, что такого дела у них в производстве не было.

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