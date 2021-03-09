«В маршрутке мы платили за женщин в хиджабе»: блогер Марьям Алиева рассказала, зачем приняла ислам

Фото: личная страница героини публикации в соцсети

Блогер, автор книги «Не молчи» и общественный деятель, про которую говорят «Все беды в Дагестане» из – за нее», Марьям Алиева рассказала, как приняла ислам и как относится к тем, кто делает это, чтобы излить свою злость и комплексы.

- Когда я принимала ислам, спустя годы веры в Бога, но неверия в религии, я шла к религии добра, милосердия, любви. С упоением читала истории о благородстве пророка «солляЛлагьу аллейгьи уа ссаллям», которому он учил. Читала о том, как подлость и высокомерие нельзя проявлять даже к врагу. Помню историю, как пришла за своим первым хиджабом в торговый дворик. Это было потрясающее чувство: вокруг меня собрались девочки, помогали выбрать платок, радовались, что я «покрылась». Каждый раз, встречая «покрытых» в маршрутке, мы радостно здоровались и спешили заплатить друг за друга, будто встретили старого друга, - вспоминает Марьям.

Фото: личная страница героини публикации в соцсети

Напомним, что хиджаб в исламе для верующих - символ скромности и благочестия, так как становится неким барьером, отделяющим человека от греховного образа жизни.

- А что сегодня? Сегодня многие под видом праведных братьев и сестер, якобы переживающих за умму, на самом же деле просто изливающих свои комплексы и злость за то, что не состоялись в жизни, показывают совершенно другой ислам. Ислам, где можно оболгать и оскорбить. Ислам, где можно вывалять в грязи, где можно подло и гнусно поступать. Мусульмане спокойно лгут и поливают грязью других мусульман. И это считается нормальным, - сетует Марьям.

По ее мнению, если раньше люди призывали к исламу, то сейчас появились мусульмане, которые всеми силами от ислама стараются отвратить.

Фото: личная страница героини публикации в соцсети

- Спросите у них, каково это - быть причиной отречения от ислама и они высокомерно заявят, мол, значит он был плохим мусульманином. Я благодарю Всевышнего, что я пришла к исламу тогда, когда таких мерзких уродов за людей не считали, не то, что не следовали за ними. Но времена сейчас другие. Да и в ислам каждый приходит со своим грузом: одни приходят к религии добра, а другие к оправданию своей жестокости и злости, - считает общественный деятель.

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