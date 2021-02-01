«Снять нельзя носить»: что заставляет кавказских красавиц срывать хиджаб

«КП-Северный Кавказ» рассказывает истории девушек, которые приняли решение «надеть» и «снять» хиджаб навсегда

1 февраля во всех мусульманских странах и республиках России, исповедующих ислам, отмечают всемирный день хиджаба. Хиджаб - это традиционная часть одежды мусульман. В переводе с арабского он означает «перегородка».

Поэтому вполне можно сказать, что хиджаб в исламе для верующих - символ скромности и благочестия, так как становится неким барьером, отделяющим человека от греховного образа жизни.

«КП-Северный Кавказ» рассказывает истории девушек, которые приняли решение «надеть» и «снять» хиджаб навсегда.

На Ставрополье проживает 27-летняя русская девушка, которая носит хиджаб. По словам Медины, она приняла ислам в 18 лет.

— Я жила с бабушкой все детство. Ей стало обидно, когда я «покрылась». «Делай намаз, постись, но сними хиджаб. Ты ведь красоту свою прячешь, ты свою молодость прячешь» — говорила мне бабушка. Я отвечала, что я счастлива каждый раз повязывать на себя платок. И она видела это. Она хочет, чтобы я была счастлива. И успокоилась. А еще она увидела, что я не закрылась в себе из-за ислама и хиджаба. Я уверена в себе, я добиваюсь чего-то и хиджаб не помеха. Это главное для нее, что мой хиджаб мне не мешает жить. Бабушка научилась отвечать людям, что это моя жизнь и мой выбор, что она не откажется от меня из-за этого. Что касается моих родственников, сначала, конечно, это их напрягало, трудно такое принять, особенно русским. Но они приняли и у нас все отлично. Я в хиджабе будто уже 100 лет. Все смирились. У каждого своя жизнь, —считает Медина.

Хиджаб стал изюминкой в карьере молодой ставропольчанки. Она стала фудблогером в никабе, которая будоражит Инстаграм рецептами вкусных блюд:

— Вы приняли купальник. Сегодня я здесь, привыкайте к никабу. Да, я не первая транслирую его в соцсетях и дай Аллах не последняя. Привыкайте, либо не смотрите. Быть мне фудблогером в никабе, как бы вы не хотели. Собака лает, караван идет, и будет идти, уверяет подписчиков Медина.

Пока одни девушки «покрывают свою красоту» хиджабом, находятся и те, кто осознанно решил снять с себя его. Так, 33-летняя жительница дагестанского города Нина в осознанном возрасте рассталась с платком и ни капли не сожалеет об этом:

- Я носила хиджаб 17 лет своей жизни. С14 до 29 –ти лет я ходила в платке. Я была против того, чтобы на мою дочь надели хиджаб в ее неполные 12 лет, и она бы повторила мою судьбу. Сейчас я точно уверена - покрываться необходимо в осознанном возрасте, когда это твой, и только твой выбор. Я ничего не имею против ислама, и против женщин носящих хиджаб, платок, да и в целом, любой религии. Мы все свободные люди, вольные распорядиться собой, как считаем нужным. Каждый из вас. Все из вас. Я сняла хиджаб. Я очень долго шла к этому решению. Оно было осознанным. Это была моя точка в желании других видеть меня удобной, правильной, не позорящей семью и отцовские планы на меня. Но я другая, и никто, кроме меня не знает, ни о моих чувствах, ни о моей вере. Я устала молчать, опасаясь, что кому то может показаться это «пропагандой» или призывом делать, что-то подобное, - признается героя этой истории.

Сейчас Нина активно участвует в общественной жизни города, снимает злободневные ролики. Ее внешний вид нетипичен для дагестанского общества: у молодой женщины короткая стрижка, пирсинг в носу и блог, где она откровенно рассказывает о своих увлечениях и не боится мнения местного населения.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Чечне наказали «слишком закрытых» девушек. Красавиц отчитали муфтий республики Салах-Хаджи Межиев и начальник МВД по городу Грозный Аслан Ирасханов.

Причиной такого нетривиального поступка стало ношение никаба – головного убора, полностью скрывающего лицо девушки. По словам муфтия региона, красавицы перепутали религию и культуру: никаб – это не мусульманское, а арабское одеяние.

Для скромности его ношение совершенно не обязательно и даже наоборот.

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