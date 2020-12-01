В Чечне «слишком закрытых» девушек отчитали и заставили снять лишнее

Женщины в хиджабах, на которые, по словам муфтия ЧР, стоит сменить никабы Фото: Евгения ГУСЕВА

В Чечне наказали «слишком закрытых» девушек. Красавиц отчитали муфтий республики Салах-Хаджи Межиев и начальник МВД по городу Грозный Аслан Ирасханов. Причиной такого нетривиального поступка стало ношение никаба – головного убора, полностью скрывающего лицо девушки. По словам муфтия региона, красавицы перепутали религию и культуру: никаб – это не мусульманское, а арабское одеяние. Для скромности его ношение совершенно не обязательно и даже наоборот.

Хиджаб, скрывающий волосы и шею, но открывающий черты лица – вот правильный выбор для правоверной мусульманки.

Никаб, по словам муфтия Чечни, не обязательный предмет одежды, а правоверные мусульманки носят хиджаб Фото: Анатолий ЖДАНОВ

– Никаб – совершенно не обязательное одеяние. Это предмет арабской культуры, никак не относящийся к исламу, с чем согласны все четыре мазхабы (мусульманские доктрины – ред.), – заявил Салах-Хаджи Межиев.

Эту мысль поддержал и начальник МВД республики. Аслан Ирасханов подчеркнул, что все желающие носить арабскую одежду могут отправляться в арабские страны. После воспитательной беседы, в качестве наказания девушек заставили снять лишний предмет одежды и показать свои лица перед камерами регионального телевидения.

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