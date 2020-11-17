Рамзан Кадыров против Капитана Америки: в Чечне назвали имена героев, которыми заменят персонажей Marvel

Фото: промо-материалы Marvel / личная страница Рамзана Кадырова

В Чечне назвали имена героев, которые заменят супергероев Marvel на детских площадках. В их числе не только исторические личности, но и современники — Герои России Ахмат-Хаджи Кадыров и его сын, действующий глава республики Рамзан Кадыров.

Все началось с инспекции нового чеченского города Курчалой — чеченский лидер приехал туда, чтобы осмотреть новые объекты: комплекс многоэтажных зданий, корпус больницы и Центр культуры и искусства.

Во время инспекции Рамзан Ахматович наткнулся на изображения Капитана Америки, Тора, Железного человека и Человека-паука на детских площадках для игр внутри нового центра. Такое решение немало удивило патриотичного политика: он порекомендовал подумать над ситуацией еще раз и найти настоящих народных героев, на которых сможет равняться подрастающее поколение.

Рамзан Кадыров раскритиковал изображения супергероев Marvel на детских площадках в Курчалое. Фото: кадр видео

— Изображения еще не стерты, но, конечно, на своем месте не останутся, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе мэрии Курчалоя. — Сейчас мы консультируемся с министерством культуры, выбираем героев для замены изображений в новом Центре.

Однако «Комсомолке» удалось узнать, кто действительно достоин такой роли. Мы связались с экс-министром по национальной политике Чечни Джамбулатом Умаровым, ныне занимающим пост первого заместителя руководителя администрации Главы и Правительства региона.

— Так получается, что весь мир сегодня смотрит на героев Marvel. Кто-то с плохо скрываемым восторгом, кто-то с отвращением. Однако у гордого чеченского народа есть своя история, азы культуры, которые должны быть сохранены и переданы нашим детям, — сказал «КП» Джамбулат Вахидович.

Рамзан Кадыров раскритиковал изображения супергероев Marvel на детских площадках в Курчалое. Фото: кадр видео

Политик подчеркивает: в России и в Чечне есть свои герои, которые более чем достойны подражания. Это и исторические личности, и современники.

— Если говорить о конкретных примерах: у нашего народа это Ших-мурза Окоцкий, знаменитый военачальник, сражавшийся плечом к плечу с русскими казаками еще в XVI веке. Или, например, первый имам Северного Кавказа шейх Мансур. И, конечно же, Ахмат-Хаджи Кадыров, спаситель нации. Кроме того, есть целый ряд наших современников — Героев России, которые защищали нашу страну от терроризма. Например, глава Чечни. Рамзан Кадыров — один из самых ярких героев и примеров для подражания во всем мире на сегодняшний день. Он — ориентир для всех, кто борется с терроризмом. И для тех, кто хочет сохранить культуру своего народа. Что еще раз подтверждает его поступок в Курчалое, — резюмировал Джамбулат Умаров.

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