«Своих нет?»: Кадыров раскритиковал изображения американских супергероев на детских площадках

Рамзан Кадыров раскритиковал изображения американских супергероев на детских площадках Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Рамзан Кадыров раскритиковал изображения супергероев Marvel на детских площадках в Чечне. Увидев на расписных стенах Капитана Америку, Человека-паука и Тора, радеющий за патриотизм политик был немало удивлен. И дал совет поскорее заменить мультяшных «суперов» на настоящих исторических героев.

В понедельник Рамзан Кадыров посетил один из самых молодых городов России — чеченский Курчалой. Полученный в 2019 году статус бывшее село старается оправдывать всеми силами: за последнее время тут построен жилой комплекс, новый корпус больницы, а также Центр культуры и искусства. Развивается социальная инфраструктура.

Глава Чечни проинспектировал новые объекты и в общем остался очень доволен. Однако одна деталь удостоилась замечания Кадырова — детские площадки в новом культурном центре. Неожиданно, на стенах комнат отдыха появились изображения популярных американских супергероев. На кадрах отчетного видео легко заметить Тора, Человека-паука и Капитана Америку.

— Это ведь всего лишь плод фантазии. У нас есть настоящие герои, в истории нашей религии и нашего народа. Надо убрать это и нарисовать чеченских, настоящих героев, — раскритиковал изображения Кадыров.

Замечание чеченского лидера, бесспорно, будет учтено и претворено в жизнь. Стоит отметить, что Рамзан Ахматович является ярым сторонником традиций и насаждает их, в первую очередь, внутри своей семьи. На днях его сын Ахмат прошел через чеченский ритуал становления мужчины. На пышной и торжественной церемонии 15-летнего юношу опоясали изукрашенным родовым кинжалом, подарили бурку и папаху — символы истинного горца. А свадьбы в семье Кадыровых — совершенно особенный праздник. Здесь ритуалы и традиции, вместе с лезгинкой сочетаются с новшествами в виде вертолетов с лепестками роз и пышными процессиями с каретами.

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