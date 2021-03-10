Как на Северном Кавказе матери пытаются вернуть детей после развода

«КП-Северный Кавказ» поговорила с основателем проекта, куда обращаются женщины, чьи дети вопреки исламским и светским законам после развода остались с отцом Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В нескольких республиках Северного Кавказа детей после развода забирает папа или члены его семьи. Считается, что «дети принадлежат роду отца», а мамам даже самые близкие родственники могут сказать «оставь, это их дети».

В таких случаях женщины после развода остаются наедине со своей проблемой. Ни суд, ни муфтият, ни родственники не протянут руку помощи.

«КП-Северный Кавказ» поговорила с основателем проекта, куда обращаются женщины, чьи дети вопреки исламским и светским законам после развода остались с отцом.

Медина (имя изменено по просьбе собеседницы) стала инициатором создания этой группы.

- Мы создали рабочую группу по исследованию этого явления. Мы хотим изучить его, чтобы помочь тем, кто борется за материнские права. Кавказ - часть моей жизни. Мне и раньше приходилось слышать, что отцы отбирают детей у мам после развода в Чечне, Ингушетии и Дагестане. Но оказалось, что за этим просто море трагедий и сломанных жизней. Мать просто выкидывают, вычеркивают из жизни детей. Часто даже видеть их мамам запрещено. Еще и детей настраивают против родительниц. Она, мол, сама вас бросила, - но в большинстве случаев это ложь. Или говорят, да она пропащая, гулящая, какая-то еще, и почти всегда это тоже обман, - рассказывает Медина.

По ее словам, сами папы при этом могут иметь вторую-третью жену.

- Любое число детей мужчину не ограничивает в разнообразии сексуальной жизни. А вот женщина должна превратиться «в монашку», - так у нее остается хоть какой-то шанс растить своих детей. А если женщина снова выходит замуж, то сторона отца ее детей почти точно их отнимет: нельзя! То есть надо выбирать. Большинство пострадавших женщин даже не думают ни о втором браке. Они живут и дышат только надеждой увидеть детей, дать им материнскую ласку и тепло.

А потом я узнала, что нет официальной статистики на эту тему. Даже примерно непонятно, сколько детей растут без мам и сколько женщин по факту лишены материнских прав, даже если суд не проштамповал это официально. Я вместе с единомышленницами среди которых и журналист Светлана Анохина, которая активно защищает права женщин, создала проект «Хеда-Медиа». К нам в директ Инстаграма обращаются отчаявшиеся женщины. Мы сразу начинаем обрабатывать и проверять полученную информацию. После чего либо отправляем на консультацию к юристу в группе «Маремм», либо ищем психолога, либо сообщаем координаты организаций, которые помогают.

Например, проект «Правовая инициатива» активно отстаивает права женщин на Северном Кавказе, часть обратившихся мы направляем туда. Однажды удалось помочь непосредственно своим участием. Я познакомила двух матерей, у которых отобрали детей, мы составили план и вместе вывезли дочку одной из них, которую удерживал отец против воли девочки. Так мы соединили ребенка с матерью. По мнению специалистов, это самое эффективное решение вопроса.

По словам Медины, в этой работе также помогают активистки в республиках Северного Кавказа. Они готовы оказать психологическую помощь женщине, найти врача, или придумать какое-то решение, в зависимости от ситуации, с учетом локальных особенностей и обстоятельств.

- Помимо практической помощи и возможности выслушать, мы готовим большой отчет о проблеме отъема детей. Прежде всего, мы хотим сделать ее видимой и обозначить. Заявить, что это проблема общества, а не ряда отдельных женщин, которые страдают. Их тысячи, но каждая борется по отдельности и зачастую винит себя, хотя виновны разлучники, мизогинное общество и преступно бездействующие инстанции, - считает Медина.

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