«Вернись к мужу, мужики всех бьют»: как жительница Северного Кавказа пережила похищение, насильственный брак и разлуку с малышом

Ахмед, недолго думая, решил похитить понравившуюся ему незнакомку. Первая попытка была неудачной, но во второй раз сбежать девушке не удалось Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Историю 23-летней жительницы Дагестана Зафиры «КП-Северный Кавказ» рассказали активисты проекта «Хеда-медиа». Ранее мы писали, что в это сообщество обращаются женщины, чьи дети вопреки исламским и светским законам после развода остались с отцом.

Он увидел ее на одной из свадеб в дагестанском селе. На тот момент Ахмед был на 11 лет старше своей «жертвы». Но, его ничего не смущало, как и факт того, что он вовсе не нравился Зарифе.

Ахмед, недолго думая, решил похитить понравившуюся ему незнакомку. Первая попытка была неудачной, но во второй раз сбежать девушке не удалось. Официальной регистрации брака не было. Вместо этого было традиционное застолье и никях – религиозный брак по исламу. После чего у супругов родился малыш и жизнь 23-летней Зарифы превратилась в ад:

- Родила – он меня с ребенком на руках бил. Рядом с ребенком меня душил. Запирал дома, угрожал, если вызову полицию, убьет. Малышу было 20 дней, когда он первый раз ударил меня. В семейной жизни я всегда подчинялась: делала, что он хотел, слушалась его. За год он успел мне весь ад показать. Если бы я дальше осталась - десять раз хуже было бы, - рассказывает героиня истории.

По ее словам, после того, как она сбежала, муж приезжал в ее родительский дом, «давил ее у ворот автомобилем»:

- Я говорю: что ты хочешь сделать? И полицию вызвала. Сестра ко мне подбежала. И в этот момент он уехал. Ребенок оставался у него. Малыша мне моего так и не отдали. Сотрудники опеки не принимают мер. И мне не помогают его забрать. Говорят: «он же отец». Я боюсь за психическое здоровье и за жизнь ребенка.

В браке герой истории избивал, издевался и угрожал жене, что убьет, если та обратится в полицию Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Зарифа рассказывает, что уполномоченная по правам ребенка в республике советует собрать весь тейп родни и пойти забрать ребенка:

- Боюсь, это ни к чему хорошему не приведет, может выйти кровная вражда. Поэтому я борюсь сама, в рамках закона. Я написала жалобу в опеку, суд и полицию. Жду продвижения дела. Полиция говорит, мы не будем пока вмешиваться, потому что 80% таких ситуаций заканчиваются примирением, мы остаемся на полпути. А может, ты к нему вернешься, - полицейский говорит. Но как можно вернуться туда, где тебя постоянно лупят?

Зарифа рассказывает, что не может легко развестись с мужем, так как у них никях. А пока муж его не уберет, она не может выйти замуж за другого.

- Я пытаюсь развестись через имамов в мечети. Они меня могут от этого брака освободить. Бывший сказал, что никогда в жизни мне не даст развод. У нас в республике много женщин терпят такое. Моя тетя говорила, вернись к мужу, мужики всех бьют. Я ответила: вот у тебя дочки – если хотят – пусть терпят, а я не буду. Достаточно натерпелась.

Отец ребенка сообщил органам опеки, что отдавал ребенка Зарифе, но она отказалась. Однако героиня истории говорит, что это неправда:

- Мне очень хочется доказать все его побои и угрозы, чтобы лишить его родительских прав. А пока получается, что мой сын - без вести пропавший, - делится Зарифа.

- Мне и раньше приходилось слышать, что отцы отбирают детей у мам после развода в Чечне, Ингушетии и Дагестане. Но оказалось, что за этим просто море трагедий и сломанных жизней. Мать просто выкидывают, вычеркивают из жизни детей. Часто даже видеть их мамам запрещено. Еще и детей настраивают против родительниц. Она, мол, сама вас бросила, - но в большинстве случаев это ложь. Или говорят, да она пропащая, гулящая, какая-то еще, и почти всегда это тоже обман, - рассказывает одна из основательниц проекта «Хеда- медиа» Медина.

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