«На ее теле татуировки»: на Кавказе суд забрал у матери троих детей из-за неправильной внешности

Фото: личный архив героини публикации

В Дагестане многодетная мать, пережившая женское обрезание в семь лет и насилие в браке, судится с бывшим мужем за своих детей. По решению городского суда Махачкалы, которое она оспаривает в Верховном, дети живут с ним. Мать рассказывает, что три месяца их не видели в школе.

«ДЕТСКАЯ» СВАДЬБА

33-летняя Нина Церетилова (фамилия мужа — Ред.) по матери русская, а по отцу — аварка. Родилась в Вышнем Волочке (Тверская область) и до шести лет жила там. До того как Нина пошла в школу в возрасте 8 лет, родня отца сделала ей женское обрезание в аварском селе. Ни мать, ни ее никто не спрашивал. Сегодня она помнит только боль, унижение и ржавые ножницы в дрожащих руках полуслепой старухи.

В 12 лет отец, исповедавший ислам, отправил ее учиться в исламский университет в Буйнакске (Дагестан). Маленькая Нина надела хиджаб и приняла ислам, хотя раньше ходила с мамой в церковь и на Пасху святила куличи. Хиджаб она проносила 17 лет, сняв только через 4 года после развода. Говорит, что ничего не имеет против него или ислама, но больше не желает выглядеть удобной, правильной, «непозорящей семью» женщиной.

За бывшего мужа, с которым сегодня идет суд, Нину засватали еще в 14-летнем возрасте. Свадьбу сыграли, когда она закончила 10 класс.

Фото: личный архив героини публикации

Родились двое сыновей и дочка. Нина очень их любит, но супружескую жизнь вспоминать не хочет. Говорит, что муж не работал и бил ее даже беременную. Тяжело заработанное ей — она в одиночку с детьми на руках работала в вещевом магазине — тратил как хотел.

- Под моим левым глазом теперь выделяется вена, потому что он ударил меня кулаком в висок, синяк растекся под глазом и больше месяца не сходил. У меня есть шрамы на руке от шнура утюга, в суде, где решался вопрос, с кем из родителей должны жить дети, бывший сказал, что этот порез от ножа — моя попытка суицида. Бил по почкам, по беременному животу и голове, после чего я стала плохо слышать, - делится Нина.

ПОЛМИЛЛИОНА ДОЛГА ПО АЛИМЕНТАМ

В разводе пара 9 лет. С детьми отец общался, но алименты не платил до прошлого года. Выплаты через суд с него не требовали, потому что тот обещал помогать деньгами позже. Нина ждала до 2018 года, а не дождавшись, подала в суд. Тогда ее бывший уже жил в Москве. В Махачкале на суде он не скрывал, что у него сегодня две жены и шестеро детей. Поэтому Нина уверена, он бы даже не вспомнил об алиментах, если бы не приставы. Платить по счетам бывший муж начал только в 2020-м, вернувшись в Дагестан. Сегодня долг перевалил за 800 тысяч рублей.

Летом Нина обратилась в суд по определению окончательного места жительства детей. Она была истцом и проиграла.

Фото: личный архив героини публикации

НЕПОХОЖАЯ

На теле Нины тату и пирсинг. Много лет она экспериментирует с внешностью, мешая стили в одежде, крася волосы в яркие цвета. В ее окружении тоже творческие и свободолюбивые люди. Местные часто зовут таких «фриками».

Бывший муж Нины, ставший в суде ответчиком, воспользовался этим и потребовал отдать детей ему, приложив «компрометирующие» ролики со странички бывшей жены в Instagram. На них Нина отдыхает в компании знакомых и носит парики.

В решение судьи так и сказано: «Из представленных фотографий и видеозаписей следует, что Церетилова Н.Ш. ведет образ жизни, не соответствующий нормам и правилам поведения многодетной матери». В документе указали: «На ее теле изображены татуировки с надписями».

Фото: личный архив героини публикации

- Каким нормам? Тем, где муж бьет жену? Тем, где он не платит алименты, которые перевалили за полмиллиона? Или нормы, где у мужчины две жены и куча детей? - комментирует героиня странный вывод судьи.

Как мать она не понимает, почему детей оставили с тем, кто официально нигде не трудоустроен и не имеет никакой собственности. Сам бывший муж утверждает, что недвижимость у него есть, просто оформлена на других, чтобы приставы не взыскали с него громадный долг по алиментам, о котором он не знал.

- Три месяца я не вижу детей. Не знаю адреса их проживания, с кем они. До сих пор нет никаких доказательств, что они живут с отцом. По месту его жительства их нет, в школе тоже. Я написала с десяток заявлений: в органы опеки и попечительства, комиссию по делам несовершеннолетних, Кировский РОВД, прокуратуру Республики Дагестан. Я писала и продолжаю писать, куда только можно.

Фото: личный архив героини публикации

МНЕНИЕ МУЖА

«Она шлялась по клубам и забывала про детей»

Бывший муж Нины видит историю иначе. Утверждает, что в браке для детей был и отцом, и матерью: «Нина даже говорила, что магазин — это ее ребенок, а с детьми сам оставайся». И претензии к ней не из-за тату. Отмечает, что был возмущен кадрами, на которых мать его детей танцует на пилоне, установленном в ее кухне, одевает сына как девочку, и сын тоже держится за металлический шест, радуя подписчиков Нины.

- Когда она ходила по клубам до утра, дети звонили мне и жаловались на ее поведение. В основном дочка, она просила забрать ее к себе. Тогда, в 2017 году, я даже не знал про алименты. Я ругался с ней из-за жалоб детей. Говорил, что если она как мать не начнет за ними смотреть и не перестанет шастать по ночам, я заберу их. На что она заявляла, чтобы я попробовал их забрать, если смогу, и она делает «че по кайфу». Это ее слова. Я давно обещал детям, что заберу их к себе. И мне плевать на алименты, суд и законы, когда встает такой вопрос. Нина пусть теперь живет «по кайфу», - рассказывает бывший муж Нины на своей странице в Instagram.

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