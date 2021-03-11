Полковник МВД со Ставрополья стал миллионером на "секс-бизнесе"

Сергей Рубежной

В Ставрополе закончили расследовать резонансное дело об организации интимного бизнеса. Головой "секс-предприятия" был бывший заместитель начальника краевого Управления уголовного розыска Сергей Рубежной.

Став на должность, полковник начал строить свой "бизнес", для чего привлек в дело оперативника по особо важным делам угрозыска Геннадия Симкова и бывшего сотрудника полиции Эдуарда Козубу. Последний уже сидел за организацию занятия проституцией, потому имел опыт.

Козуб был ответственен за привлечение новых сотрудниц и поиск клиентов. Он же определял перечень услуг, которые предоставляли девушки, и забирал у них долю. Экс-полицейский координировал работу остального персонала, а именно - водителей и вышибал. Симков же был посредником между Козубой и Рубежным, передававшим процент.

Источники "КП" рассказывали, что в штате "секс-предприятия" были 10 водителей, шесть диспетчеров и три вышибалы. Последние приходили, как правило, к непокорным девушкам, решившим выйти из бизнеса. Силой они убеждали работниц остаться.

- Средний ценник проституток был 3 тысячи рублей. Тысяча оставалась у девушки, а остальное доставалось Козубу. Эти 2 тысячи уже растекались по штату и в карман Рубежного, - рассказывал источник "КП".

Ежемесячно Рубежный получал от дела по миллиону рублей. Всего же он заработал 39 млн рублей. Отмечается, что глава преступного бизнеса успел освоить часть денег.

В ходе расследования было установлено, что в деле, не считая путан, участвовали 22 человека. Среди них - 16 мужчин и шесть женщин.

Сергей Рубежной. Фото: СКР по СК

- В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Организация преступного сообщества", "Организация занятием проституцией", "Превышение должностных полномочий", "Получение взятки", "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия", "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств", - сказано в сообщении следственного управления СКР по Ставропольскому краю.

Дело передано в суд.