Видео снегопада в Дагестане 12 марта 2021: ни проехать ни пройти

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Видео снегопада в Дагестане 12 марта 2021: непогода парализовала движение на дорогах.

В республику пришла самая снежная за последнее время погода, не обрадовавшая население. Мало того, что с трудом удается проехать по заметенным дворам и улочкам — особенно в отдаленных районах, куда снегоуборочная техника не доехала. Есть места, где больших усилий стоит выйти на улицу.

Больше всего снега навалило в Хасавюрте, Буйнакске и Сергокале. Для грузового транспорта ограничения ввели на трассе «Кавказ» с 807 по 817 км (от северного до южного поста). Из-за гололеда закрыли дорогу в сторону населенного пункта Талги. На проезжей части там дежурят полицейские. Водителей ведут через Буйнакский перевал. Следят за движением в Карабудахкентском районе на выезде из населенного пункта Какашура. Наряды полиции выставлены на дорогах Буйнакск-Кизилюрт и Геджух-Митаги-Сабнова.

Дагестанские спасатели оказывают помощь в извлечении машин из снежного плена в поселке Талги. Откопали больше 20-ти и работа еще продолжается.

Сильный снег в сочетании со штормовым ветром привел также к отключению распределительных сетей. С 8.40 часов утра без света остаются больше 111 тысяч человек, сообщило утром в пятницу Минэнерго России. Основной объем восстановительных работ обещают выполнить сегодня к 16.00 часам.

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