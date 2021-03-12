Последствия аномального снегопада в Дагестане 12 марта 2021: смертельные ДТП и города без света

Фото с места: ГИБДД РД

В Дагестане разбушевалась стихия. Снегом замело дороги и дома, отдельные участки дороги перекрыты. Все последствия аномального снегопада в Дагестане 12 марта 2021, а также видео и фото с места - в материале "КП".

По состоянию на 14 часов в Дагестане перекрыт участок трассы "Кавказ".

- В связи с выпадением обильных осадков в виде снега и ухудшением дорожных условий закрыто движение для всех транспортных средств по объездной дороге города Махачкалы через поселок Талги. Ограничено движение для грузового и пассажирского транспорта на участке федеральной дороги "Кавказ" от Торгового дома Киргу до поворота в поселке Талги, - сказано в сообщении ГИБДД Дагестана.

Ограничения действуют с 11 марта. Несмотря на это, в республике случились два смертельных ДТП. В обеих авариях водители не справились с управлением. Два человека погибли, еще несколько - в больницах.

Кроме того, дагестанские спасатели продолжают откапывать машины из снега. Так, только в поселке Талки были спасены 20 машин.

Из-за аномального снегопада, кроме того, отключили свет у 111 тысяч человек, передает Минэнерго России. Энергоснабжение нарушено в Хасавюртовском, Табасаранском, Унцукульском, Магарамкенстком, Кайтагском, Дербентском, Кизлярском, Буйнакском, Карабудахкентском, Кумторкалинском, Новолакском районах, а также частично в Махачкале и Хасавюрте. К ликвидации последствий непогоды в Дагестане подключили 79 бригад, в которых работает 237 человек.

Энергетики обещают, что к 16 часам основная часть работы будет выполнена.

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